Гродно, Белоруссия, 13 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Либерализация экономики Белоруссии, которую чиновники начали продвигать всеми силами этой осенью, оказывает негативное влияние на сам бизнес. В частности, из-за задекларированных одинаковых норм и для малого, и для среднего бизнеса индивидуальные предприниматели оказываются в крайне тяжёлом положении. Об этом говорится в сюжете «Белсата» от 12 декабря.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Минский рынок

По мнению частных предпринимателей, мелкий бизнес в Белоруссии вымирает из-за того, что развиваются крупные торговые сети, интернет-торговля. Это происходит в связи с тем, что, с точки зрения государства, объектом хозяйствования является как индивидуальный предприниматель, так и гипермаркет. В качестве примера телеканал приводит бизнесмена Юрия Г., который на протяжении двадцати лет продавал строительные материалы на вещевом рынке «Южный» в городе Гродно, а теперь вынужден как можно скорее распродавать свои товары. Предприниматель пояснил, что рядом открываются новые гипермаркеты, которые забирают огромную долю покупателей. Поэтому ИП планирует перейти в сферу услуг, но нет гарантий, что и там его дело не «прогорит».

Председатель совета индивидуальных предпринимателей рынка «Южный» Андрей Шестериков заявил, что по закону в Белоруссии все субъекты хозяйствования должны быть в одинаковых условиях. Шестериков назвал это «нонсенсом», поскольку невозможно равнять обычного предпринимателя из металлического бокса, который торгует на рынке, например, с гипермаркетом «Евроопт».

Кроме того, как отметил предприниматель, больше всего денег сейчас бизнес тратит на содержание торговых точек. К тому же в результате обнищания населения и высоких налогов выжить частным предпринимателям становится все сложнее. Так, в 2016 году с рынка были вынуждены уйти почти 140 предпринимателей из 1830.

Как ранее передавало ИА REGNUM, декрет «О развитии предпринимательства», основной документ по либерализации экономики Белоруссии, 26 сентября представил на рассмотрение президенту Александру Лукашенко первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. По словам главы республики, власти могут сделать первые шаги в направлении либерализации экономики, чтобы «посмотреть, что получится». Уже 23 ноября Лукашенко подписал декрет №7 о развитии предпринимательства.

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Декрет предполагает освобождение бизнеса от ряда налоговых и административных требований. После подписания президентом документа в государственных СМИ многие чиновники поспешили заявить, что положения декрета направлены на совершенствование условий в сторону раскрепощения бизнеса и стимулирования деловой инициативы, а это даст как экономический, так и социальный эффект. Однако большинство самих предпринимателей настроены скептически, поскольку, во-первых, не исключают, что если сегодня им что-то разрешили, то завтра могут запретить что-то другое, а во-вторых, потому что некоторые нормы декрета невнятно сформулированы. Так, ранее Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского направил в минэкономики письмо с просьбой пояснить пункт о наказании директора за «ненадлежащую организацию деятельности».

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На этом фоне министр экономики республики Владимир Зиновский недавно заявлял, что благодаря декрету №7 уже можно видеть положительные тенденции. Например, судебные системы, комитеты государственного контроля, МВД настроены не применять карательные меры, как раньше, а упреждать правонарушения. Конечная цель декрета — увеличение числа малых и средних предприятий к лету 2018 года.