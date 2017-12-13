Москва, 13 декабря, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Аваков и Яценюк признали, что юридических оснований снимать с должности Януковича не было, а грузинские снайперы, стрелявшие по Майдану, украинскому суду неинтересны, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», описывая нынешнюю ситуацию на Украине.

David William Снайпер

Обсуждая допрос главы МВД Украины Арсена Авакова и бывшего премьер-министра страны и лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, который 11 декабря состоялся в рамках уголовного дела в отношении экс-президента страны Виктора Януковича, Куликов отметил, что эти люди признали, что не было юридических оснований для снятия Януковича с должности.

«Эти два «честных человека» вообще не поняли, что они сделали. Они под присягой в документацию суда сообщили как свидетели, что никаких оснований для отстранения Януковича в рамках конституции и закона не существовало в принципе. Если раньше это можно было обсуждать, то теперь это подшито в качестве факта судебного и в качестве судебного запротоколированного действия», — заявил эксперт.

По мнению политолога, так можно было сделать только в том случае, если Аваков и Яценюк относятся к суду как к шоу.

«Хочу задать вопрос всем украинцам, «небесная сотня», за которую вы лживо разбивали лбы — это тоже было шоу? Сто с лишним человек, расстрелянные по найму, как утверждают эти свидетели, со стороны Майдана, это было шоу?» — задал вопрос Куликов.

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По словам Куликова, адвокаты беркутовцев, которых украинская хунта, пришедшая к власти в результате Майдана, обвиняет в стрельбе по «безоружной оппозиции», уже взяли показания у людей, которые признались, что стреляли по людям по приказу лидеров Майдана. Однако, украинский суд отказывается вызывать этих людей на допрос.

«Они сейчас дали показания, нотариально заверенные адвокатами беркутовцев, и требуют, чтобы их вызвали в суд. И «самый справедливый суд в мире» почему-то закипешевался (я другого слова не могу подобрать), и они пошли думать, смогут ли они их вызвать или не смогут», — закончил мысль политолог.

Напомним, что информация о том, что на украинском Майдане в 2014 году действовали грузинские снайперы экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, появилась еще в том же 2014 году. Тогда «Грузинформ» процитировало слова ветерана войны в Абхазии грузинского генерала Тристана Цителашвили о четырех снайперах.

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В ноябре 2017 года тема грузинских снайперов, орудовавших на Майдане по заказу организаторов Майдана, вновь всплыла, когда итальянский военный корреспондент газеты Il Giornale Джан Микалессин назвал имена снайперов, которые затем охотно дали интервью СМИ.

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