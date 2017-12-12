Ленинградская область, 12 декабря, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В Ленинградской области готовы ужесточить санитарные нормы для размещения мусорных полигонов. Об этом 12 декабря сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. Он также высказал недоумение тем, что наведение порядка в «мусорной» отрасли пытаются представить «притеснением» предпринимателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

По словам Дрозденко, принципиальное решение об ужесточении нормативов принято, сейчас в правительстве Ленобласти его документально оформляют. По мнению губернатора, это должно избавить граждан от опасений, связанных со строительством новых мусорных полигонов, которые в любом случае будут появляться в Ленобласти.

«Ведь нужны современные полигоны, куда мы будем складировать свой мусор и мусор Петербурга. Мы будем их строить. Все понимают, что полигоны нужны, но «лучше бы в другом районе». Было принято решение ужесточить в два раза санитарные нормативы по размещению полигонов. Условно, если это малый полигон, муниципальный, где санитарная зона сейчас составляет 800 метров — будет 1,6 километра. Если региональный, с санзоной в 1,5 километра — будет 3 километра», — пояснил Дрозденко.

В Ленобласти составили схему работы с отходами и понимают, как именно будет двигаться мусор по региону, добавил губернатор, здесь должны быть как станции первичной обработки, прессовки мусора, так и полигоны по захоронению пластов.

«Желательно, чтобы они были в безлюдной зоне», — подчеркнул он.

При этом он отверг обвинения в том, что областные чиновники якобы чересчур наседают на бизнес в этой сфере.

«Мы никого не давим, — заявил Александр Дрозденко, — На 1 января мы в схеме оборота мусора учли все действующие полигоны. Да, у нас есть претензии к некоторым полигонам и компаниям, которые нарушают подписанные с муниципалитетами договорные условия. Например, если там написано, что это только станция сортировки либо переработки, на ней накапливают отходы повышенной опасности. Таких фактов много».

Дрозденко недоумевает, почему действия правительства Ленобласти по наведению порядка в отрасли расцениваются как вмешательство органов власти в деятельность предпринимателей.

«Мы за этим не были замечены, у нас достаточно комфортные условия для работы», — подчеркнул губернатор.

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Напомним, на сегодня в Ленобласти насчитывается 1 тыс. 677 несанкционированных свалок общим объемом 1,7 млн кубометров. Почти весь объем поровну делят между собой три района — Всеволожский и Кировский, «огибающие» Петербург, и Волховский, причем 64% всех несанкционированных свалок располагаются на землях муниципального фонда. Наиболее неблагоприятные места находятся на границе с Петербургом.

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Ранее в Ленинградской области утвердили территориальную схему обращения с отходами, согласно которой более 1 млн тонн отходов в год будут поступать на территорию региона из Санкт-Петербурга. Между Ленобластью и Санкт-Петербургом заключено соглашение, определяющее условия деятельности двух регионов по обращению с отходами после начала работы региональных операторов.