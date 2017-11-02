В Ленобласти за месяц разгребли свалки в несколько футбольных полей

Санкт-Петербург, , 21:06 — REGNUM Самые большие незаконные свалки мусора ликвидировали за истекший месяц в Бокситогорском Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области. Об этом сегодня, 2 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Всего в октябре было ликвидировано 123 несанкционированных свалки объемом 7,7 тыс. кубометров. Площадь футбольного поля, согласно требованиям FIFA, составляет 7140 кв.метра. Таким образом, мусором, который был ликвидирован только за октябрь, можно было бы засыпать несколько футбольных полей.

Наибольший объем незаконно размещенных отходов ликвидирован в Бокситогорском и Выборгском районах — 2 712 и 2 036 кубометров, соответственно. Как уточнили в Госэконадзоре, этот объем практически полностью приходится на одну свалку в каждом из районов.

Так, в Бокситогорском районе была устранена свалка объемом в 2,5 тыс. кубометров, расположенная в заброшенном песчаном карьере неподалеку от Лидского сельского поселения. Выборгский район избавили от свалки объемом в 2 тыс. кубометров вблизи деревни Лосево.

Кроме того в положительную сторону отличился в этом месяце Всеволожский район: там была ликвидирована свалка в 1 тыс. кубометров в микрорайоне «Черная речка» города Сертолово.

«На территории всего Всеволожского района зафиксировано около 550 тыс. кубометров отходов, ежемесячно убирают порядка 12−20 кубометров. В октябре же была ликвидирована огромная свалка, расположенная неподалеку от детского сада и жилых домов. Она была объектом повышенного социального напряжения», — отметили в пресс-службе комитета.

В октябре 2017 года Госэконадзором Ленобласти было проведено 196 проверок, в результате которых выявлено 215 нарушений. На основании установленных фактов, комитетом возбуждено 134 дела об административных правонарушениях. Вынесено 125 постановлений о привлечении к административной ответственности — 110 штрафов на сумму 7,5 млн рублей и одно решение о приостановлении деятельности нефтебазы в Гатчинском районе на срок 80 суток.

Добавим, что за лето 2017 года в Ленинградской области было ликвидировано 559 незаконных свалок общим объемом 70 340 кубометров.

Напомним, власти Ленобласти запустили интернет-портал по адресу народнаяэкспертиза. рф, позволяющий сообщать о проблемах в сфере экологии, благоустройства, дорожного хозяйства, а также оперативно получать ответы от органов власти и отслеживать ход рассмотрения обращений.

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Ранее в интервью ИА REGNUM прокурор Ленобласти Борис Марков сетовал, что работа по ликвидации несанкционированных свалок органами местного самоуправления проводится только после обращения внимания на эти факты контрольно-надзорными органами. В частности, в 2016 году прокурорами было предъявлено более 300 исковых заявлений о понуждении местных властей к их ликвидации.

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Отметим, как стало известно 2 ноября, проблемами полигона «Красный Бор» займется специально созданная комиссия или рабочая группа в Госдуме.

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