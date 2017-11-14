Дрозденко хочет обязать петербуржцев платить за мусор в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести обязательный сбор за утилизацию отходов со всех граждан, имеющих собственность на территории региона, включая дачников из Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этой инициативе глава региона заявил сегодня, 14 ноября, на заседании экологического совета Ленобласти.

«Предлагаем принять поправки в два закона: закон об обороте отходов и административный кодекс Ленинградской области, чтобы ввести обязательный сбор за утилизацию отходов со всех, имеющих собственность на территории региона, многоэтажную, одноэтажную или дачную. Чтобы все, кто у нас проживает, платили какую-то копеечку за утилизацию», — заявил Александр Дрозденко.

На территории Ленинградской области расположена частная собственность примерно 2 миллионов петербуржцев, напомнил председатель областного экосовета Юрий Шевчук. Говоря о проблеме утилизации мусора, он добавил, что горожане, приезжающие в Ленобласть в дачный сезон, используют прилегающие природные территории и водные объекты как собственность, но никак не участвуют в развитии этих территорий.

Ранее на встрече с депутатами парламента Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что к декабрю будут разработаны поправки в областной закон о порядке обращения с отходами, позволяющие старостам сельских поселений штрафовать нарушителей.

«Сейчас какой механизм у старост: придёт он, будет уговаривать. Дачник в спортивках с вытянутыми коленками и в майке скажет: «Да пошёл ты». И что староста дальше будет делать?», — описал губернатор примерное положение дел и поручил подчиненным выработать механизм наказания рублем, чтобы заставить население вывозить мусор.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ленинградской области создан Центр по организации деятельности по обращению с отходами. Центр будет заниматься развитием системы обращения с отходами, в частности, будет реализована программа раздельного сбора мусора и его утилизации.

Также губернатор Ленобласти предложил кратно увеличить штрафы за нарушения природоохранного законодательства и изменить систему оплаты вывоза мусора, чтобы ликвидировать проблему незаконных стихийных лесных свалок.

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