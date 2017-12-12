Белгород, 12 декабря, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Белгородское УФАС возбудило дело в отношении в шести компаний, подозреваемых в нарушении Закона «О защите конкуренции». Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службой, под расследование попали ООО «Цитолаб», ООО «АУРУС МЕДИА», ООО «АУРУС МЕДИА», ООО «БИО Генетик-С», ООО «ЛабТехнология», ООО «Югория».

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Поводом для возбуждения дело стало расследование белгородского блогера Сергея Лежнева, опубликовавшего в мае 2017 года два документальных фильма-расследования о картельном сговоре в белгородских госзакупках для медицинских учреждений. Он первым обратил внимание, что в аукционах, в которых принимали участие эти компании, они всегда вели себя одинаково — снижали начальную максимальную цену контракта на 0,5% или 1%.

Сейчас у УФАС есть основания подозревать, что компании действовали по предварительному сговору. С 2014 года они выполняли контракты на поставку лекарств средств и медицинских материалов в государственные и муниципальные учреждения Белгородской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей, города Москвы и республики Башкортостан. Всего, по данным ведомства, с минимальным снижением начальной цены контракта прошло 125 аукционов «с единой инфраструктурой».

Рассмотрение дела назначено на январь 2018 года. При этом руководитель Белгородского УФАС призвал «воздержаться от обвинений и утверждений», так как в рамках расследования оценку действиям компаний еще только предстоит дать.

Автор документальных фильмов-расследований, Сергей Лежнев, сейчас занимает пост советника исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова. До этого он жил в Белгороде и был известен своей общественной работой, в том числе — публикациями о нарушениях в сфере медицины и образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по аналогичному делу проходят поставщики медицинского оборудования во Владимирской области. Четыре компании действовали по предварительному сговору и на аукционах делали только по одному предложению, чтобы торги были признаны состоявшимися, но цена при этом поднималась незначительно. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы также доказало, что все четыре компании были между собой связаны. Например, иногда предложения о торгах от разных фирм поступали с одного IP-адреса.