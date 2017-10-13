Белгородский блогер стал советником орловского врио губернатора

Орел, , 11:54 — REGNUM Блогер из Белгорода Сергей Лежнев стал советником временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Теперь бывший гражданский активист будет заниматься связями с общественность и СМИ.

На своих страницах в соцсетях блогер написал, что давно дружит с Клычковым — больше пяти лет. В день назначения Клычкова на пост Лежнев на своей странице опубликовал селфи с новым главой Орловской области. Теперь же активист готовится к переезду в Орловскую область — он станет частью команды Клычкова.

«Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил меня поработать на благо жителей Орловской области и региона в целом. Андрея я знаю давно. На протяжении моей блогерской деятельности он неоднократно мне помогал найти справедливость. Он также неоднократно публично меня поддерживал в своих социальных сетях. Он был всегда рядом. Я мог ему позвонить в любое время и получить от него совет. Я не могу ему отказать. И не хочу. Я иду с уверенностью, что многое можно изменить», — обратился блогер к своим подписчикам.

Сергей Лежнев является известной фигурой в Белгородской области. С 2012 он ведет блог в «Живом журнале», и темами его публикаций становятся насущные вопросы: ремонт дорог, проблемы медицины, программа расселения ветхого жилья, ЖКХ

Многие статьи Лежнева вызывали широкий резонанс. Ряд публикаций о поборах в БГТУ имени Шухова даже обернулся судебным разбирательством: представители вуза после разоблачений активиста обратились в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Лежнев публиковал собственные репортажи о состоянии медицинских и образовательных учреждений и мест лишения свободы, собирал жалобы от жителей региона и направлял их в надзорные и правоохранительные органы, а также снял собственный фильм-расследование о махинациях с госзакупками для больниц, информация из которого сейчас проверяется Следственным комитетом. Одна из последних поднятых им тем — проблемы Белгородской станции скорой помощи со штрафами ГИБДД.

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"Я согласился быть в одной команде с тем человеком, у которого жизненные принципы точно такие как у меня. Я уверен, что этот человек сможет внести большой вклад в развитие региона. В свою очередь я обязуюсь делать все, чтобы быть полезным. Люди будут довольны. Люди должны быть довольны! Мы будем работать для людей и во благо людей. Это наш главный принцип», — так рассказал в соцсетях Лежнев о своем новом назначении. Правда, он пообещал все так же «оставаться открытым для всех».

Прошлый губернатор Орловской области Вадим Потомский был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным 5 октября. Официальная формулировка ухода Потомского — «в связи с заявлением о досрочном сложении полномочий». Исполняющим обязанности губернатора Орловской области назначен Андрей Клычков, до этого занимавший депутатское кресло в Мосгордуме от КПРФ.

От предыдущих губернаторов — а это, кроме Потомского, и его предшественники — не продержавшийся в кресле главы области и одного срока экс-замминистра сельского хозяйства Александр Козлов, и политический тяжеловес перестроечной эпохи, экс-председатель Совета Федерации Егор Строев — Клычкову досталось непростое политическое наследие, отмечает корреспондент ИА REGNUM. Местная медийная оппозиция, поднаторевшая в борьбе с тремя губернаторами, накопила немалый опыт и умение осложнять жизнь «хозяину». И то, что молодой «варяг"-губернатор, не попытавшись выстроить отношения с ершистыми местными блогерами и журналистами, сразу же позвал себе на помощь другого «варяга», может стать его первой (и очень серьезной) ошибкой на посту. Удастся ли белгородскому блогеру убедить орловских, что его призвали встать над схваткой, а не разжигать ее — выяснится уже в ближайшее время.

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