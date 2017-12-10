Бездомный полк ищет спасения у спикера Госдумы
Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Надежды на правительство Ростовской области у обманутых дольщиков региона уже нет. Жертвы строительных пирамид вышли на улицы Ростова-на-Дону и провели двухдневную акцию протеста. На митинге так называемый бездомный полк принял резолюцию, которая адресована спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, сообщает ИА REGNUM 10 декабря.
В частности, обманутые жители Дона указали на формальное отношение региональных чиновников к поручениям президента России Владимира Путина по вопросу защиты прав участников долевого строительства.
«Очевидно, что если федеральные власти не вмешаются в нашу проблему, то региональные чиновники ничего не сделают. Областные чиновники саботируют любые движения или просто-напросто подходят к решению вопроса формально», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM активист бездомного полка.
В митинге приняли участие более 150 человек, в шествии — около 300. Это дольщики, вложившие свои сбережения в воздух, многие из них продолжают выплачивать ипотечный кредит, но крыши над головой у них так и не появилось.
«В числе долгостроев значится 67 объектов, а это около 5 тыс. пайщиков, у которых есть семьи. В областном реестре Госстройнадзора значится меньше пострадавших. Это связано с тем, что в реестр очень сложно вступить. В ведомстве нам просто отказывают в этом. А причина кроется в заведомо невыполнимых условиях. Так, у застройщика есть инвестиционная компания, которая скупает квартиры и потом перепродаёт их. И Госстройнадзор требует подтвердить оплату между застройщиком и инвестиционной компанией по каждой квартире, а таких документов попросту физически нет», — привела пример координатор шествия.
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«Надоело пустословие!»: Бездомный полк выйдет на протестный марш
Что касается обращения, которое будет передано заказным письмом спикеру ГД РФ, то в нём говорится следующее: члены Общественного движения дольщиков и пайщиков долгое время не могут «добиться ответа от правительства Ростовской области по вопросам создания Штаба помощи пострадавшим дольщикам, графика рабочих встреч с представителями инициативных групп проблемных жилищных комплексов, детальной проработки «дорожных карт» по завершению строительства проблемных объектов и выработки окончательных решений».
Жертвы строительных пирамид требуют разработать и реализовать меры по завершению строительства проблемных объектов и передачи жилья гражданам со сменой застройщика (где это необходимо) без применения процедуры банкротства и ликвидации, разработать на законодательном уровне методы добровольной передачи прав на строительство новым застройщикам с целью предотвращения многолетнего простаивания и разрушения возведенных объектов.
Кроме того, пострадавшие просят на законодательном уровне признать договоры паевого взноса, предварительные договоры купли-продажи, договоры оказания услуг (в которых указаны сведения с идентификацией жилого помещения в объекте, передаваемого гражданину, и произведена его оплата) договорами долевого участия, с распространением на них всех прав и обязанностей, предусмотренных 214-ФЗ и Пленумом Верховного Суда, и распространить данную норму на договоры, заключенные до принятия на законном уровне, при условии, что жилое помещение на дату вступления в силу настоящей нормы не передано покупателю.