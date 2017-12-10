Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Надежды на правительство Ростовской области у обманутых дольщиков региона уже нет. Жертвы строительных пирамид вышли на улицы Ростова-на-Дону и провели двухдневную акцию протеста. На митинге так называемый бездомный полк принял резолюцию, которая адресована спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, сообщает ИА REGNUM 10 декабря.

ИА REGNUM Акция протеста обманутых дольщиков

ИА REGNUM Участник митинга

В частности, обманутые жители Дона указали на формальное отношение региональных чиновников к поручениям президента России Владимира Путина по вопросу защиты прав участников долевого строительства.

«Очевидно, что если федеральные власти не вмешаются в нашу проблему, то региональные чиновники ничего не сделают. Областные чиновники саботируют любые движения или просто-напросто подходят к решению вопроса формально», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM активист бездомного полка.

В митинге приняли участие более 150 человек, в шествии — около 300. Это дольщики, вложившие свои сбережения в воздух, многие из них продолжают выплачивать ипотечный кредит, но крыши над головой у них так и не появилось.

ИА REGNUM Воздушный шарик как символ разрушенных надежд

«В числе долгостроев значится 67 объектов, а это около 5 тыс. пайщиков, у которых есть семьи. В областном реестре Госстройнадзора значится меньше пострадавших. Это связано с тем, что в реестр очень сложно вступить. В ведомстве нам просто отказывают в этом. А причина кроется в заведомо невыполнимых условиях. Так, у застройщика есть инвестиционная компания, которая скупает квартиры и потом перепродаёт их. И Госстройнадзор требует подтвердить оплату между застройщиком и инвестиционной компанией по каждой квартире, а таких документов попросту физически нет», — привела пример координатор шествия.

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«Надоело пустословие!»: Бездомный полк выйдет на протестный марш

Что касается обращения, которое будет передано заказным письмом спикеру ГД РФ, то в нём говорится следующее: члены Общественного движения дольщиков и пайщиков долгое время не могут «добиться ответа от правительства Ростовской области по вопросам создания Штаба помощи пострадавшим дольщикам, графика рабочих встреч с представителями инициативных групп проблемных жилищных комплексов, детальной проработки «дорожных карт» по завершению строительства проблемных объектов и выработки окончательных решений».

ИА REGNUM Жертвы строительных пирамид приняли резолюцию

Жертвы строительных пирамид требуют разработать и реализовать меры по завершению строительства проблемных объектов и передачи жилья гражданам со сменой застройщика (где это необходимо) без применения процедуры банкротства и ликвидации, разработать на законодательном уровне методы добровольной передачи прав на строительство новым застройщикам с целью предотвращения многолетнего простаивания и разрушения возведенных объектов.

Кроме того, пострадавшие просят на законодательном уровне признать договоры паевого взноса, предварительные договоры купли-продажи, договоры оказания услуг (в которых указаны сведения с идентификацией жилого помещения в объекте, передаваемого гражданину, и произведена его оплата) договорами долевого участия, с распространением на них всех прав и обязанностей, предусмотренных 214-ФЗ и Пленумом Верховного Суда, и распространить данную норму на договоры, заключенные до принятия на законном уровне, при условии, что жилое помещение на дату вступления в силу настоящей нормы не передано покупателю.