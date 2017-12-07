Вифлеем, Израиль, 7 декабря, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Палестинцы отключили огни на главной елке у храма Рождества Христова в Вифлееме в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим, сообщает The Jerusalem Post.

manfredrichter Елка

«Огни на рождественской елке были отключены по распоряжению мэра города в знак протеста на решение Трампа», — сказал представитель СМИ Вифлеема Фади Гаттас.

Отмечается, что огни также погасли на елке в Рамаллахе, рядом с местом захоронения бывшего палестинского лидера Ясира Арафата. При этом пока неизвестно, будут ли включены огни перед главным рождественским праздником.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля, а также распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

В наибольшей степени планами американского президента возмущены палестинцы, для которых перенос посольства означает признание за Иерусалимом статуса столицы еврейского государства.

Читайте также: «Смерть Америке!» — сектор Газа против переноса посольства США в Иерусалим

По словам главы Палестины Махмуда Аббаса, решение Трампа нарушает международные резолюции и соглашения. Страны мусульманского мира, в том числе Ливан, Катар, Египет и Тунис, расценили этот шаг как «объявление войны» и свидетельство окончания мира на Ближнем Востоке.

Читайте также: «Папа римский, Путин, Макрон!» — Аббас просит кого-нибудь вразумить Трампа