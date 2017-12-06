Симферополь, 6 декабря, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Высокие налоги на землю и имущество вынуждают отельеров сворачивать свой бизнес и уходить из Крыма — за три года размер платежей в местные бюджеты вырос в десять раз. Об этом на заседании президиума крымского парламента 5 декабря заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

По его словам, более 20% стоимости путёвки составляют налоги и сборы.

«Алуштинский горсовет увеличил арендную ставку на землю в 14 раз, и только курортный комплекс «Море», занимающий 8 га в Профессорском уголке, должен уплатить 46 млн руб. В Бахчисарайском районе за гостиницу нужно заплатить почти 9 млн рублей налогов на землю и имущество, что превысило доходы собственника, и учредители приняли решение уходить с рынка, закрывать объект и выставлять его на продажу», — подчеркнул Алексей Черняк.

По его словам, с учётом того, что с 2018 года будет применяться кадастровая оценка имущества, издержки коллективных средств размещения только возрастут.

«Расходы на оценку, землеустройство, кадастровые работы для одного санаторно-курортного учреждения составят несколько миллионов рублей, что также ляжет в стоимость путёвок. Помимо этого, к налоговым платежам добавились возросшие расходы на обустройство и открытие пляжей. Один анализ морской воды и грунта в зависимости от пляжа обходится в сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Водолазное обследование дна — 5,25 руб. за 1 кв. м. Подсыпка одной карты пляжа — от 500 тыс. рублей», — пояснил специалист, отметив, что в среднем подготовка одной карты пляжа весной обходится предпринимателям в районе 1 млн рублей, что также отражается на стоимости путёвки для рядовых отдыхающих.

По мнению Алексея Черняка, необходимо пересмотреть ставки налога на землю и имущество для санаторно-курортных и гостиничных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил отложить на год введение курортного сбора на полуострове — до мая 2019 года.

По его словам, такие просьбы поступают от представителей туристического бизнеса — в следующем году турпоток в Крым изменится из-за открытия транспортного перехода через Керченский пролив и нового терминала Международного аэропорта «Симферополь».

Позже эту идею поддержал крымский депутат Госдумы РФ Константин Бахарев, заявив, что до открытия моста через Керченский пролив туристический сезон на полуострове не может считаться полноценным.

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«Если переносить курортный сбор — его не примут никогда»

В свою очередь, глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что эксперимент со сбором в Крыму нет смысла переносить на более поздние сроки, поскольку сетования на неподготовленность региона будут всегда, так что логичнее корректировать эксперимент по ходу его выполнения.

«Согласно федеральному законопроекту, эксперимент должен стартовать на полуострове и в ряде других регионов страны с 2018 по 2022 год. В Крыму, напомню, в нём будут участвовать семь приморских городов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район. И переносить его нет никакого смысла, поскольку чиновники всегда будут сетовать на то, что где-то что-то не успели подготовить. Целесообразнее начинать процесс вовремя и уже по ходу, если понадобится, его корректировать, благо крымский парламент имеет на это соответствующие полномочия», — отмечал Алексей Черняк, добавив, что суточный размер сбора составит 10 рублей и будет действовать в Крыму только с 1 мая по 30 сентября.

Добавим, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о необходимости сделать отдых в Крыму массовым. Он также признал, что на данный момент курорты Крыма проигрывают Турции — и по уровню обслуживания, и по уровню цен. Выход власти Крыма видят в развитии всесезонного отдыха — в том числе санаторного.

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