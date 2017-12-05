Москва, 5 декабря, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов девять СМИ, сообщение об этом опубликовано 5 декабря на сайте ведомства.

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Журналистам указанных СМИ-иноагентов будет запрещен вход в Госдуму РФ и Совет Федерации. В перечень внесены такие СМИ, как «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым.Реалии».

На сайте Минюста отмечено, что внесение СМИ в перечень произведено «в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации».

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Напомним, президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон о СМИ-иноагентах. Сообщалось, что документ является вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США, в частности, на требование к российскому телеканалу RT и партнерской компании агентства Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что Россия может отказаться от ограничений СМИ-иноагентов, если США поступят аналогичным образом.

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