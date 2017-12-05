Улан-Удэ, 5 декабря, 2017, 06:47 — ИА Регнум. Алексей Цыденов, выигравший в сентябре 2017 года выборы главы Бурятии, заявил, что республика стала его домом, и здесь его «духи приняли».

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов

По словам Цыденова, к Москве он привыкал долго, а в Бурятии «всё как-то сразу сложилось». Об этом глава республики рассказал в интервью журналу «Бурятия многоликая».

«Мне бабушка в детстве говорила, что местные духи принимают человека в течение пяти лет. Вот я к Москве пять лет и привыкал. А в Бурятии всё как-то сразу сложилось — это мой дом, и всё тут. Видимо, духи приняли», — сказал руководитель республики.

По мнению политолога Анатолия Савостина, с точки зрения следования стандартам политических технологий новый глава Бурятии все делает правильно, однако он «несколько чрезмерно пытается предстать реформатором и технократом».

«Бурятия — всё-таки регион достаточно консервативный, в конце концов, эти потуги главы могут вызвать некоторый диссонанс с общественными запросами. Мне сложно отвечать за бурятских духов, но в целом элиты Цыденова приняли, в любом случае, протестный потенциал спал. Нельзя забывать, что общество — организм живой, ситуация может поменяться, если будут соответствующие раздражители», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2007 года Бурятией руководил Вячеслав Наговицын. В феврале 2017 года он ушёл в отставку по собственному желанию (однако политологи тогда предположили, что отставка Наговицына всё же была инициирована Кремлём — прим. ИА REGNUM ). Врио главы республики был назначен Алексей Цыденов, который до этого был заместителем министра транспорта РФ.

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В сентябре 2017 года Цыденов выиграл выборы главы Бурятии, получив 87,43% голосов избирателей.

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Добавим, в рейтинге влияния глав субъектов РФ за октябрь Алексей Цыденов переместился с 57 на 59 место (в августе руководитель Бурятии занимал 65-е место в рейтинге). По данным экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций, для вновь избранных губернаторов рост рейтинга в начале осени «был лишь ситуативным следствием естественного усиления в ходе избирательной кампании».

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Справка: Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области. В 1993 году окончил среднюю школу в городе Чите, в 1998 году — Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. В 2006 году стал заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта министерства транспорта РФ. С января по июнь 2012 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). В июне 2012 года стал заместителем министра транспорта РФ. В феврале 2017 года Алексей Цыденов был назначен врио главы Бурятии, в сентябре — выиграл выборы главы региона.