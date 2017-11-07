Дмитрий Орлов, , 11:52 — REGNUM

1. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в октябре 2017 года

В октябре 2017 года серьезно усилились позиции вновь назначенных врио глав регионов, а также ряда губернаторов, оставшихся в должности вопреки прогнозам об их скорой отставке. Традиционным фактором ослабления позиций губернаторов осенью остается срыв начала отопительного сезона по ряду территорий.

Лидерами рейтинга губернаторов с очень сильным влиянием по-прежнему остаются мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место) и глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е). Позиции главы столицы укрепились после его заявления о готовности участвовать в выборах мэра, что можно интерпретировать как свидетельство отказа Собянина от премьерских амбиций. Это может снизить напряженность отношений между ним и рядом представителей федеральной элиты. При этом очевидной поддержки намерения выдвигаться на пост мэра от президента Собянин пока так и не получил (во всяком случае, публичного заявления не последовало, не было и организованных утечек в СМИ).

В группе губернаторов с очень сильным влиянием укрепляются позиции главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (перемещается с 4-го на 3-е место). Заявление пресс-секретаря президента на вопрос об отставке этого губернатора («кадровые слухи — это русская народная забава») сделало в значительной мере бессмысленными предположения о его скорой замене.

Укрепили позиции сразу несколько республиканских руководителей с очень сильным влиянием. Выросло влияние главы Татарстана Рустама Минниханова (переместился с 9-го на 7-е место). Сообщения о выплате 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» в республиканский бюджет в ближайшем будущем и усилия по продвижению региона как одной из ключевых площадок страны по проведению международных мероприятий укрепляют позиции главы Башкирии Рустэма Хамитова (поднимается в рейтинге с 10-го на 9-е место). Повышается и влияние главы Мордовии Владимира Волкова (перемещается с 19-го на 15-е место).

Самый серьезный рост среди новых врио губернаторов демонстрирует врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, переместившийся в группу глав с очень сильным влиянием (с 41-го на 14-е место). Замена мэры Самары, формирование областного правительства, шаги по укреплению сотрудничества с представителями социальной сферы (региональная конференция по социальному партнерству) предопределяют серьезное укрепление позиций врио губернатора, с назначением которого связывают изживание целого ряда внутриэлитных конфликтов, определявших региональную политическую повестку при его предшественнике.

В группу губернаторов с очень сильным влиянием попадает врио главы Дагестана Владимир Васильев (20-е место). Сказывается как стратегически важный характер возглавляемого им региона, так и серьезная поддержка Москвы. Приход Владимира Васильева в регион связывают с серьезными планами федерального Центра в отношении республики (как экономического, так и антикоррупционного характера). Наконец, в самом регионе благожелательно воспринято позиционирование врио главы республики. Новое назначение Владимира Васильева, бывшего традиционным лоббистом интересов Тверской области, приводит к ослаблению позиций губернатора последней Игоря Рудени (с 23-го на 34-е место).

В верхнюю часть группы губернаторов с сильным влиянием сразу попадает врио главы Красноярского края Александр Усс (25-е место). Очевидны сильное стартовые позиции Усса — и до данного назначения он был одним из наиболее влиятельных игроков российской региональной политики. Заявления, которые позитивно восприняты жителями (критика платных парковок в краевом центре), а также продвижение на пост главы Красноярска Сергея Еремина можно интерпретировать как выигрышное начало работы Усса в новой должности.

Серьезный рост среди новых врио губернаторов демонстрирует врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (перемещается с 51-го на 31-е место). Отставка прежнего главы администрации областного центра Сергея Белова расширяет возможности для проведения собственной кадровой политики со стороны врио губернатора. Тем не менее фактором риска для Глеба Никитина остаются региональные внутриэлитные конфликты.

Начав работу без серьезных конфликтов, предложив ряд перспективных проектов для региона и публично опровергнув вероятность объединения округа с Архангельской областью, серьезно укрепляет позиции врио главы Ненецкого АО Александр Цыбульский (поднимается с 68-го на 35-е место). На фоне опровержения слухов об объединении этих регионов теряет позиции архангельский губернатор Игорь Орлов (с 53-го на 67-е место). Кроме того, негативный фон вокруг Орлова усиливает обещание представителей управления Генпрокуратуры по СЗФО проверить обращение местного депутата Геннадия Науменко.

На позиции целого ряда новых региональных руководителей влияет характер социально-экономических проблем территорий, куда они были назначены. Так, опытный политик Александр Бурков занимает в нашем рейтинге 41-е место, возглавив электорально и экономическую значимую, но отягощенную системными проблемами Омскую область. Приморским краем, которому можно дать схожую характеристику, начинает руководить врио губернатора Андрей Тарасенко, занявший 47-е место.

Ограниченные экономические возможности Ивановской области позволяют врио ее главы Станиславу Воскресенскому пока занять лишь 68-е место в рейтинге. Врио главы Орловской области Андрей Клычков начинает свою губернаторскую карьеру в группе со средним влиянием (60-е место), но многие наблюдатели пока сомневаются в его лоббистских возможностях и ожидают внутриэлитных конфликтов в регионе после его назначения. Проблемы во взаимоотношениях с региональной элитой врио главы Новосибирской области Андрей Травникова, первого губернатора-«варяга» в истории региона, сказались на его стартовых позициях в рейтинге (76-е место). Непростой регион, несмотря на серьезные усилия по его развитию при Андрее Турчаке, достался и врио главы Псковской области Михаилу Ведерникову (74-е место).

Укрепляют позиции в рейтинге губернаторы, проблемы которых в регионах очевидны и отставка которых в сентябре-октябре 2017 года прогнозировалась рядом экспертов, но так и не произошла. В этой группе: глава Калмыкии Алексей Орлов (перемещается с 83-го на 75-е место), руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров (с 79-го на 73-е место), глава Мурманской области Марина Ковтун (с 82-го на 71-е место), владимирский губернатор Светлана Орлова (с 63-го на 56-е место), губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова (с 42-го на 36-е место).

В группе губернаторов с очень сильным влиянием заметно ослабевают позиции главы Республики Крым Сергея Аксенова (перемещается с 16-го на 19-е место). Возможно, жесткие заявления этого губернатора по местным проблемам и прошедшие на этом фоне отставки крымских чиновников не только демонстрируют его активность и решимость, но и подчеркивают давние управленческие проблемы в регионе.

Выбывает из группы глав с очень сильным влиянием сахалинский губернатор Олег Кожемяко (перемещается с 13-го на 21-е место). В первую очередь это можно связать с предложением внести изменения в бюджетное законодательство о перераспределении налога на прибыль по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», из-за чего бюджет региона может потерять 68,4 млрд руб. в предстоящие три года.

После масштабного публичного скандала с комментарием по поводу отмены социальных выплат («по кочану») падает рейтинг главы Калининградской области Антона Алиханова (перемещается с 21-го на 27-е место). Для нескольких его коллег, подтвердивших свои полномочия на сентябрьских выборах, потеря позиций не связана с подобными скандалами. Для вновь избранных губернаторов рост рейтинга летом — в начале осени был лишь ситуативным следствием естественного усиления в ходе избирательной кампании. К таким губернаторам можно отнести главу Удмуртии Александра Бречалова (перемещается с 18-го на 22-е место, выбывает из группы глав с очень сильным влиянием), руководителя Марий Эл Александра Евстифеева (с 43-го на 49-е место), губернатора Кировской области Игоря Васильева (с 27-го на 33-е место), его рязанского коллегу Николая Любимова (с 35-го на 39-е место), глав Адыгеи Марата Кумпилова (с 47-го на 51-е место) и Бурятии Алексея Цыденова (с 57-го на 59-е место). Кроме того, на потерю позиций главой Ярославской области Дмитрием Мироновым (с 36-го на 43-е место) мог повлиять сандал в его регионе с издевательствами над воспитанниками школы-интерната, а главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым (с 46-го на 50-е место) п новые акции протеста в городе. Обсуждение предвыборных скандалов в Саратовской области, на фоне которых в октябре произошла отставка главы облизбиркома Павла Точилкина, дополнительно ослабляют позиции губернатора Валерия Радаева (перемещается с 32-го на 42-е место).

Заметно теряет позиции глава Костромской области Сергей Ситников (падение с 60-го на 70-е место). Возможно, на это повлиял срыв начала отопительного сезона на социальных объектах в ряде районов области, а также многочисленные аварии на теплосетях в самой Костроме.

Продолжают терять позиции ряд сибирских и дальневосточных губернаторов. Серьезные претензии Счетной палаты к реализации проектов в рамках туристического кластера «Северная мозаика» повлияли на потерю позиций главой Якутии Егором Борисовым (перемещается с 25-го на 35-е место). Смог в Хабаровске и обвинения в адрес региональных властей со стороны общественности по поводу неэффективной траты средств на тушение лесных пожаров предопределяют ослабление позиций главы региона Вячеслава Шпорта (с 48-го на 55-е место).

После анонсирования непопулярной инициативы о включении северных надбавок в структуру МРОТ снижается рейтинг автора идеи, губернатора Магаданской области Владимира Печеного (с 64-го на 69-е место). Теряет позиции и губернатор Чукотки Роман Копин (перемещается с 56-го на 63-е место).

Резкое падение влияния главы Амурской области (с 72-го на 82-е место) связано с целой серией негативных поводов: заявлением аудиторов Счетной палаты РФ о том, что ни один из 13 объектов регионального туристического кластера не введен в строй; упоминанием Минтрудом РФ области в числе семи регионов — лидеров по объему долгов по зарплатам; сообщением о срыве графиков поставки угля в регион и несвоевременным началом отопительного сезона.

На последнее место в рейтинге опускается глава Забайкалья Наталья Жданова (с 74-го на 85-е место). Жалоба Ждановой в ходе слушаний в Совете Федерации на изменение налогового законодательства без учета мнения регионов на фоне серьезных проблем в крае (в том числе факта хищения подрядчиком более 6 млн руб., полученных по программе переселения граждан из аварийного жилья, и вопросов прокуратуры к выполнению самой этой программы) интерпретируется наблюдателями как попытка региональных властей переключить недовольство жителей на федеральный Центр.

2. Федеральная политика в отношении регионов

Основным событием в региональной политике федерального Центра в октябре 2017 года оставалась масштабная кадровая ротация губернаторского корпуса. Для Кремля вовсе не было самоцелью следование определенному тренду в кадровой политике (например, на обязательное назначение «молодых технократов»). Назначения определялись кругом стратегических задач, которые Кремль настроен решать в федеральном масштабе — но к каждому региону находя отдельный подход в соответствии с местной спецификой.

Эти ротации показали, что Центр в своей кадровой политике куда меньше связан старыми политическими традициями и необходимостью учитывать мнение региональных элит, чем раньше (один из ярких примеров — назначение Владимира Васильева в Дагестан). Это значит, что федеральные власти куда жестче контролируют ситуацию на местах. Вполне вероятен серьезный аудит финансовой ситуации со стороны врио губернаторов, в ряде случаев — новые антикоррупционные процессы с высокопоставленными фигурантами местного уровня. Но и спрос с новых губернаторов будет строже, так как Центр показал, что может заменять их заметно легче, чем еще несколько лет назад.

«Единая Россия» в октябре большое внимание уделила стратегии централизованной работы с регионами. Одно из основных направлений — формирование каналов вертикальной мобильности для перспективных кадров из регионов. Исполняющий полномочия секретаря Генсовета партии Андрей Турчак назвал несколько таких инициатив, способных активизировать работу социальных лифтов — ставка только на открытую модель праймериз, кооптация в состав федеральных руководящих органов «Единой России» представителей первичного звена, усиление молодежной составляющей при кадровой ротации в партии и организация обучения для активных молодых людей — как в Москве, так и на местах.

Можно ожидать, что в ноябре 2017 года по мере подготовке к съезду «Единой России» партия чаще будет выступать в роли политического ньюсмейкера как на федеральном, так и на региональном уровне. В ближайший месяц нельзя исключать новых инициатив по изменениям политических практик партии и новых подтверждений ее институциональной роли в региональной политике.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Одной из основных тем для внутриэлитной напряженности в регионах в октябре 2017 года стал вопрос о назначении руководства областных и краевых центров — главным образом, в субъектах РФ, где сменились губернаторы. Новые главы регионов, как правило, выбирали одну из трех стратегий при решении этой проблемы.

Первая — компромиссный вариант с учетом интересов старых элит. Насколько можно судить, такой сценарий реализуется во Владивостоке и Самаре. В обоих случаях прежние руководители администраций региональных столиц (и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов и мэр Самары Олег Фурсов) переходят в органы власти субъекта РФ (на пост вице-губернатора и министра областного правительства соответственно). На их место назначаются люди, уже работавшие в том же составе городской администрации (Алексей Литвинов и Владимир Василенко соответственно).

Вторая — региональные власти настаивают на собственном кадровом решении, не доводя ситуацию до публичного скандала. Яркий пример — вопрос о мэре Красноярска. Экс-глава города Эдхам Акбулатов, утверждение которого на новый срок считалось наиболее вероятным при Викторе Толоконском, в итоге отказался от продолжения борьбы, и город возглавил министр транспорта в краевом правительстве Сергей Еремин.

Третья — жесткое продвижение региональными властями собственного кадрового решения на фоне публичного недовольства части влиятельных фигур. Такая ситуация наблюдалась в Нижнем Новгороде. После назначения на пост врио главы Нижегородской области Глеба Никитина последовала отставка прежнего главы администрации города Сергея Белова. Кроме того, новый глава региона добился переформатирования системы власти в столице региона, где отныне полномочия главы города и главы городской администрации должны совмещаться. Последнее нововведение вызвало публичное недовольство вице-спикера областного заксобрания Олега Сорокина.

Все три сценария врио губернаторов реализовали в наиболее благоприятный даже для рискованных кадровых решений период — первые недели после назначения на новую должность. В это время врио главы региона, как правило, пользуется наибольшей поддержкой Центра, а представители элит чаще занимают выжидательную позицию, не спеша консолидироваться против нового руководителя.

Нового роста внутриэлитной напряженности в регионах с вновь назначенными врио губернаторов можно ожидать в декабре 2017 года, когда определятся элитные группы, интересы которых были нарушены при формировании новой системы власти в данных регионах. Президентская гонка может снизить интенсивность информационных атак против врио губернаторов, но вряд ли исключит их полностью.

4. Протестные настроения

В ноябре — первой половине декабря 2017 года можно ожидать интенсификации локальных протестных акций социального характера. Представители локальных протестных групп будут рассчитывать, что в преддверии официальной президентской кампании региональные и местные власти будут охотнее идти им на уступки, чтобы не создавать повода для недовольства Центра.

В октябре достаточно распространенными были акции протеста, прямо или косвенно связанные с экологическими проблемами. Отметим сход в селе Костенково Кемеровской области против перевода земель сельхозназначения под нужды недропользования и акции протеста против мусоросжигательных заводов в Казани и столичном районе Некрасовка.

Другой достаточно распространенной проблемой остаются разногласия между региональными и местными властями, с одной стороны, и представителями малого и среднего бизнеса — с другой. Примером является митинг предпринимателей против политики властей, прошедший 12 октября в Иркутске. Протестующие выступили против сноса торговых павильонов.

Наконец, продолжаются акции протеста обманутых дольщиков, хотя их массовость и интенсивность в октябре снизились.

Интерес к проблеме утилизации мусора, неоднократно проявленный на федеральном уровне, может повысить внимание федеральных СМИ к акциям протеста по этой тематике в ноябре. Кроме того, в ноябре — начале декабря довольно часто активизируются акции протеста инициативных групп против действий строительных компаний, а также непопулярных мер городских властей.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в сентябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,45 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,23 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 4 7,17 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 4 3 6,83 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 5 5 6,80 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 6 6,75 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 7 9 6,60 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 8 7 6,53 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 9 10 6,45 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 10 8 6,41 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 11 12 6,30 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 12 15 6,23 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 13 11 6,18 Азаров Дмитрий Игоревич И.о. губернатора Самарской области 14 41 6,10 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 15 19 6,00 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 16 20 5,96 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 17 14 5,90 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 18 17 5,89 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 19 16 5,83 Васильев Владимир Абдуалиевич И.о. главы Республики Дагестан 20 - 5,77 Сильное влияние Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 21 13 5,72 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 22 18 5,68 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 23 22 5,65 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 24 24 5,63 Усс Александр Викторович И.о. губернатора Красноярского края 25 - 5,61 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 26 26 5,57 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 27 21 5,52 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 28 31 5,46 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 29 30 5,44 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 30 28 5,40 Никитин Глеб Сергеевич И.о. губернатора Нижегородской области 31 51 5,38 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 32 29 5,30 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 33 27 5,28 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 34 23 5,23 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 35 25 5,18 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 36 42 5,12 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 37 34 5,00 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 38 39 4,97 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 39 35 4,94 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 40 33 4,88 Бурков Александр Леонидович И.о. губернатора Омской области 41 - 4,82 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 42 32 4,79 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 43 36 4,75 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 44 37 4,70 Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы администрации Ненецкого АО 45 68 4,66 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 46 40 4,63 Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края 47 - 4,60 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 48 45 4,57 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 49 43 4,54 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 50 46 4,50 Среднее влияние Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 51 47 4,47 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 52 54 4,45 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 53 50 4,42 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 54 58 4,35 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 55 48 4,33 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 56 63 4,28 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 57 52 4,25 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 58 61 4,21 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 59 57 4,17 Клычков Андрей Евгеньевич И.о. губернатора Орловской области 60 - 4,13 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 61 62 4,09 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 62 59 4,04 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 63 56 4,00 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 64 65 3,96 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 65 67 3,90 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 66 66 3,84 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 67 53 3,82 Воскресенский Станислав Сергеевич И.о. губернатора Ивановской области 68 - 3,79 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 69 64 3,77 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 70 60 3,75 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 71 82 3,70 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 72 71 3,67 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 73 79 3,60 Ведерников Михаил Юрьевич И.о. губернатора Псковской области 74 - 3,57 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 75 83 3,55 Травников Андрей Александрович И.о. губернатора Новосибирской области 76 - 3,51 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 77 69 3,49 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 78 75 3,45 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 79 73 3,40 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 80 78 3,33 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 81 76 3,31 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 82 72 3,28 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 83 80 3,25 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 84 77 3,00 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 85 74 2,80

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В октябре 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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