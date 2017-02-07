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Назначен и. о. главы Бурятии

Политика
Им стал заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов
Алексей Цыденов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алексей Цыденов

Улан-Удэ, 7 февраля 2017, 13:41 — REGNUM  Заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщение об этом появилось на сайте президента России сегодня, 7 февраля.

Также сообщается, что президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Бурятия».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил, что уходит в отставку по собственному желанию, не дожидаясь мая, когда должны были завершиться его полномочия на посту руководителя Бурятии.

Свое решение уйти сейчас он объяснил тем, что хочет дать врем назначенному исполняющим обязанности главы Бурятии «глубже познакомиться с Бурятией и быть на равных с другими претендентами на пост главы в предвыборной борьбе».

Выборы главы Бурятии состоятся в сентябре 2017 года.

Справка (по информации министерства транспорта РФ): Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в г. Петровске-Забайкальском Читинской области. В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. В 1998—2001 годах работал в ГУП «Дальневосточная железная дорога»; 2002−2004 гг. — генеральный директор ООО «Дальнефтетранс»; 2004−2006 гг. — генеральный директор ОАО «Дальневосточная транспортная группа».

В 2006—2009 гг. — заместитель директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта министерства транспорта Российской Федерации. В 2009—2012 гг. — начальник отдела, заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. В 2012 году стал руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. С 18 июня 2012 года являлся заместителем министра транспорта РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Решение об отставке главы Бурятии все-таки инициировано Кремлем»

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