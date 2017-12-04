Москва, 4 декабря, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Вина бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева в получении взятки на сумму $2 млн доказана, заявил 4 декабря прокурор Борис Непорожный, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

В качестве доказательств вины подсудимого прокурор привел показания экс-генерала ФСБ, на момент задержания Улюкаева возглавлявшего службу безопасности «Роснефти», Олега Феоктистова. Речь идет о том, что, по версии обвинения, Улюкаев требовал вознаграждение за положительное заключение по сделке, шантажируя Сечина препятствиями в последующих сделках «Роснефти».

Он также указал, что в ходе судебного заседания соответствующие доказательства были исследованы. Кроме того, обвинение подчёркивает, что согласно проведенной психо-лингвистической экспертизе в речевом поведении Улюкаева имеются лингвистические и психологические признаки «понимания обстоятельств их поведения и взаимодействия», а также признаки договорённости о выполнении поручения и передаче предмета в определённом месте.

В то же время «содержатся элементы недосказанности», иносказательное объяснение ситуации. Выявлены психологические признаки скрытности со стороны Сечина. Улюкаев же демонстрирует понимание и согласие с высказанными Сечиным фразами в таком виде. Улюкаев не стремится конкретизировать разговор, ограничиваясь небольшими высказываниями, поддерживая его скрытный характер.

Напомним, 4 октября в Замоскворецком суде Москвы начались прения сторон. Ожидается, что сегодня прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

ИА REGNUM ведет прямую трансляцию из зала суда.

По делу Улюкаева начинаются прения сторон: трансляция ИА REGNUM

Напомним, Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» в Москве. Чиновника обвинили в вымогательстве у руководства «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».