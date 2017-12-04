Владивосток, 4 декабря, 2017, 11:14 — ИА Регнум. На замещение вакантной должности главы Владивостока заявились уже 46 кандидатов. Понедельник, 4 декабря, — последний день, когда конкурсная комиссия принимала документы от желающих занять высокий пост. Известно, что число кандидатов перевалило за 50 — окончательный список пока не обнародован. Среди претендующих на кресло мэра столицы Приморья есть безработные, бизнесмены, политики, руководители предприятий, артисты и даже чиновники из соседнего Хабаровского края и далёкой Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Принимать документы от претендентов на замещение вакантной должности конкурсная комиссия начала 20 ноября. За две недели 46 человек заявились на пост главы Владивостока.

В ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» попробовать себя в качестве главы города решили сразу два сотрудника — главный специалист отдела претензионной работы Службы по взысканию долгов Сергей Бабкин и заместитель начальника отдела претензионной работы Дмитрий Полещук.

Мэром Владивостока изъявили желание стать сразу 14 безработных.

Среди претендентов на пост градоначальника заместитель генерального директора Исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» Геннадий Вишняк, генеральный директор ООО «Вероса» экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Пенязь. Из действующих депутатов городской думы документы в комиссию подал Василий Васильев, сейчас он занимает пост председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, является помощником депутату ГД РФ.

Заявился на участие в конкурсе на замещение вакантной должности и депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис. Кстати его супруга — Роза Чемерис — в сентябре 2017 года была избрана депутатом думы Владивостока от «Единой Росии».

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На пост мэра Владивостока претендует также артист-вокалист ФГКУ «Ансамбль песни и пляски ТОФ» Сергей Мильвит.

Среди претендентов на должность градоначальника есть и чиновники администрации — документы в комиссию подал главный специалист отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Максим Вакулич.

Интересно, что на вакантное место претендуют не только жители Владивостока и Приморского края. Так, документы в комиссию подали начальник отдела по работе в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево администрации г. Долгопрудного Игорь Кульчицкий и заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по ЖКХ Евгений Ильин.

4 декабря — последний день приёма документов от претендентов на замещение вакантной должности главы Владивостока. Эксперты сходятся во мнении, что реальные и наиболее сильные кандидаты принесут документы в комиссию в последний момент.

К главе администрации на конкурсной основе предъявляются следующие обязательные требования: гражданин РФ не моложе 21 года с высшим образованием и наличием стажа работы не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансового права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарёв, находящийся под стражей с июня 2016 года, подал в отставку с поста мэра Владивостока по собственному желанию 3 ноября. С этого момента в силу вступили пункты Устава города, которыми предусмотрено назначение сити-менеджера. В рамках действующего законодательства Пушкарёв стал последним всенародно избранным главой Владивостока.

«Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперёд нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент это решение будет правильным не только для меня, но и для города и его жителей», — написал мэр в своём аккаунте «ВКонтакте».