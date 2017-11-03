Пушкарев ушел в отставку с поста мэра Владивостока

Владивосток, , 13:22 — REGNUM Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находящийся под стражей с июня 2016 года, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Как сообщил исполняющий обязанности главы г. Владивостока Алексей Литвинов, сегодня (3 ноября) в кадровой службе администрации города зарегистрировано заявление главы г. Владивостока И. Пушкарева о сложении полномочий по собственному желанию», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2016 года мэр Владивостока Игорь Пушкарев был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Позже чиновника обвинили в другом должностном преступлении — получении взятки от своего родного брата.

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