Магадан, 4 декабря, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Жителей Магадана приглашают прийти на митинг, темой которого станет требование отстранить от должности назначенного по конкурсу главу города Юрия Гришана и вернуть прямые выборы мэра. В соцсетях уже созданы группы, посвящённые этому мероприятию, его проведение запланировано на 9 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Акция протеста согласована. В соцсетях выложен подтверждающий это скан разрешения, в котором напоминается, что мероприятие должно проводиться в соответствии с российским законодательством.

Тем не менее у организаторов акции протеста уже возникли проблемы с выбором места её проведения. Изначально митинговать собирались у здания мэрии, но из администрации был получен отказ под предлогом того, что мероприятие не может проводиться, если расстояние от входа в здание составляет менее 50 метров. Теперь организаторы пытаются согласовать с городскими властями проведение митинга на Магаданской площади. В мэрии предлагают провести акцию протеста в сквере Болдырева или сквере 60-летия Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, волна возмущения деятельностью мэра Магадана Юрия Гришана в городе стала расти после того, как он обратился к жителям с просьбой помочь в уборке снега. Люди выражали недоумение, почему горадминистрация не может справиться сама: техника закупалась, на подготовку к снегоуборочному сезону (закупка топлива и реагентов) было потрачено 37 млн рублей. Комментируя призыв выйти с лопатами, горожане ставили Гришану в вину то, что он «не избранный» мэр, а назначенный по конкурсу.

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Юрий Гришан был назначен мэром Магадана в ноябре 2015 года, до этого он был заместителем главы города. В конкурсе тогда участвовали восемь человек, конкурсная комиссия состояла из десяти человек: половина её членов назначалась областной думой, другая половина — губернатором.

В 2016 году Юрий Гришан заработал 3,5 млн рублей. В собственности у него квартира, административное здание, жилой дом и автомобиль Nissan Patrol.