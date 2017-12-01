Сочи, Краснодарский край, 1 декабря, 2017, 17:38 — ИА Регнум. 2018 год должен будет стать для Китая Годом туризма Белоруссии. Об поддержке такого предложения белорусской стороны было объявлено 1 декабря на встрече премьер-министра республики Андрея Кобякова с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном в Сочи, сообщает «БелТА».

Китайская лавка

Как заявил в ходе встречи Кобяков, Белоруссия готова продолжать реализацию проектов по организации отдыха и оздоровления детей из Китая. По его словам, Минск в целом разрабатывает комплексную концепцию развития туризма в качестве одного из двигателей национальной экономики. В свою очередь, Ли Кэцян отметил, что Пекин рассмотрит ряд инициатив белорусской стороны в сфере туризма.

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Напомним, что идею объявить 2018 год Годом туризма Белоруссии в Китае Минск продвигал уже на протяжении нескольких месяцев. В сентябре этого года заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной сообщал, что Белоруссия и Китай договорились развивать сотрудничество в сфере туризма. В рамках этого проекта в течение следующего года пройдет множество совместных мероприятий. Но для начала премьер-министры двух стран должны подписать соглашение об объявлении 2018 года Годом туризма Белоруссии в КНР.

В интервью «Комсомольской правде» Портной также отмечал, что в основном гостей из Китая интересует в Белоруссии «красный туризм». По данным министерства спорта и туризма республики, самые посещаемые музеи в стране, в том числе китайскими туристами, это музей Второй мировой войны, Брестская крепость, Музей-заповедник Несвиж, Национальный исторический музей, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, замковый комплекс Мир.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Минск последние несколько лет активно пытается представить себя главным экономическим партнёром КНР в Восточной Европе, в том числе чтобы поддержать свою экономику за счёт китайских инвестиций и привлечения китайских туристов. Однако по сравнению с другими восточно-европейскими странами финансовые вливания КНР в Белоруссию мизерные.

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В настоящее время Белоруссия рассматривает возможность предоставления Китаю 30-дневного безвизового въезда в республику. Пока для китайских туристов действует пятидневный безвизовый режим, как и для граждан ещё 79 стран.

Отметим, что в октябре в своей статье, опубликованной в газете Financial Times, министр иностранных дел Белоруссии Вадимир Макей написал, что партнёрство между Минском и Пекином укрепляет политическую и экономическую независимость его страны. При этом Макей отметил, что КНР не выдвигает никаких условий для активного сотрудничества, намекнув тем самым на Россию, которая является основным кредитором и инвесторов Белоруссии.

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