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Независимоть Белоруссии — в руках Китая

Политика

Глава МИД Белоруссии о сотрудничестве с Китаем

Независимоть Белоруссии — в руках Китая
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Минск, 25 октября 2017, 06:05 — REGNUM  Министр иностранных дел Белоруссии Вадимир Макей заявил, что сотрудничество между Белоруссией и Китаем укрепляет политическую и экономическую независимость его страны, передает 25 октября агентство «Синьхуа».

"Белоруссия имеет действительно хорошие отношения с Китаем, много совместных проектов», — заявил Макей в статье, опубликованной в газете Financial Times, а также вывешенной на сайте МИД Белоруссии.

Китайская сторона никогда не выдвигала никаких предварительных условий для более активного развития и сотрудничества, подчеркнул министр.

«В основном, у нас никогда не было трудностей с Китаем. Наши отношения с Китаем развиваются очень динамично», — добавил Макей.

Сотрудничество Белоруссии и Китая происходит в различных сферах, включая военную, техническую и сферу безопасности среди прочих. «Подобное сотрудничество помогает нам быть сильной нацией», — заявил министр.

Напомним, что ранее китайские СМИ сообщали о том, что Министерство спорта и туризма Белоруссии рассматривает возможность введение безвизового режима для граждан КНР на тридцать дней пребывания на территории Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия думает о «безвизе» для граждан Китая

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Белорусско-китайские отношения

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