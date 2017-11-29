Краснодар, 29 ноября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Краснодарский край уже готовится к новому курортному сезону 2018 года. Чтобы эта работа в итоге оказалась эффективной, в регионе разработан краевой комплексный план мероприятий, учитывающий опыт курортных кампании прошлых лет. Как отметили на совещании в администрации Кубани, на котором были определены направления и приоритеты подготовки к будущему курортному сезону, сделано это было впервые, передаёт ИА REGNUM 29 ноября.

Sochiadm.ru Сочи

«В рамках плана к летнему сезону мы планируем организовать пляжный отдых по единым стандартам и требованиям, оформить все пляжи, а также бюро по размещению отдыхающих и экскурсионные бюро в едином стиле», — пояснил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди.

Методические рекомендации по обустройству пляжных территорий в соответствии с ГОСТом с применением единых стилевых решений уже разрабатываются министерством курортов. Это позволит повысить узнаваемость пляжей и в целом курортов Краснодарского края на туристическом рынке.

Кроме того, в планах — паспортизировать новые туристские маршруты, снабдить объекты турпоказа знаками туристкой навигации, провести мероприятия по обеспечению законности и безопасности при оказании туристских услуг.

К выполнению комплексного плана будут привлечены профильные министерства и ведомства края, органы власти курортных территорий, а также федеральные контролирующие и надзорные органы — МЧС, МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор и Росприродназор.

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Власти Сочи решили не пугать туристов высоким курортным сбором

В завтрашний день Кубань хочет шагнуть с курортным сбором

Добавим, что в 2017 году курорты Краснодарского края посетили почти 10 млн человек. Ожидается, что по итогам года регион примет порядка 16 млн гостей. Как отметил вице-губернатор региона Василий Швец, заполняемость средств размещениялетом остаётся неизменно высокой.

«Гостиницы были загружены на 90%, санатории и пансионаты — на все 100%. Это значит, что Кубань становится все более привлекательным местом для отдыха», — подчеркнул заместитель главы региона.

Для организации досуга туристов в высокий сезон на Кубани было увеличено количество объектов турпоказа. Для посещения было открыто свыше 590 таких объектов, из них 35 — новых. Функционировали почти 280 маршрутов — 95 туристских и 184 экскурсионных, из них новых — восемь туристских и 10 экскурсионных.

Sochiadm.ru Зимний отдых

Наплыв туристов ожидают и горные курорты Сочи. Так, в зимний сезон-2018 они планируют принять 360 тысяч гостей. По прогнозам, загрузка гостиниц, отелей и других средств размещения составит 90%-100%. Для туристов горнолыжными курортами подготовлены праздничные мероприятия в период новогодних и рождественских каникул, а также разноплановые культурно-познавательные экскурсии. Помимо катания на горных склонах, гости могут пройтись по зимним эко-тропам на снегоступах и принять участие в ски-турах.

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Напомним, в Краснодарском крае работают три горноклиматических курорта международного уровня с общим номерным фондом порядка 6 тыс. номеров, что позволяет единовременно размещать свыше 15 тысяч человек. К приёму гостей в зимний период в Сочи готово свыше двух тысяч проклассифицированных средств размещения, из них 144 находятся в горном кластере.

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Привлекать туристов в Краснодарский край будут и новыми винными маршрутами. Уже в 2018 году на Кубани появится порядка 80 таких направлений. Кроме того, в регионе действует и свыше 200 объектов сельского туризма. Всего же на Кубани 280 различных маршрутов, почти 600 объектов показа — памятники античной культуры, религиозные святыни. В крае работают более 380 турагентов, 125 туроператоров и почти 160 экскурсионных организаций.