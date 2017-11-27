Минск, 27 ноября, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Несмотря на то, что еще недавно, во время действия декрета «о тунеядцах», власти Белоруссии заявляли о более чем 500 тысячах неработающих граждан, по состоянию на конец октября 2017 года было официально зарегистрировано только 25,3 тысячи безработных, что составляет 0,6% от трудоспособного населения. Соответствующие данные 27 ноября озвучили в Национальном статистическом комитете республики.

Marc Veraart Минское метро

По сравнению с июлем 2017 года, согласно официальным данным, показатель безработицы в стране снизился на 0,2%. По данным министерства труда за октябрь 2017 года, в экономике Белоруссии было занято 4356,4 тысячи человек.

Напомним, что за январь — сентябрь 2017 года количество официальных безработных сократилось в стране почти на треть и составило 27,3 тысячи человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября составил 0,6% от общего числа трудящихся, в январе уровень зарегистрированной безработицы достигал 0,9% от экономически активного населения, граждан без работы было зарегистрировано почти 40 тысяч человек, сообщали ранее в Белстате.

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В 2013 и 2014 годах, когда в Белоруссии активно обсуждали возможность и необходимость введения декрета «о тунеядцах», по официальным данным, насчитывалось почти полмиллиона безработных. Так, летом 2013 года Михаил Мясникович, занимавший на тот момент пост премьер-министра страны, говорил, что в Белоруссии — 445 тысяч «тунеядцев», через год сам президент республики Александр Лукашенко отмечал, что официально нетрудоустроенных — 400−500 тысяч человек, которых надо обеспечить работой.

В начале 2016 года в Белоруссии насчитывалось около 500 тысяч безработных, которые официально нигде не регистрируются. Хотя, как отмечало Naviny. by, по факту налоговым органам удалось найти только 50 тысяч лиц, которым было предписано уплатить специальный сбор.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 ноября глава администрации президента республики Наталья Кочанова на совещании у президента также отмечала, что в Белоруссии — около полумиллиона нетрудоустроенных граждан, поэтому «самоуспокаиваться» пока рано. В связи с этим в скором времени администрация Лукашенко планирует внести на рассмотрение президента новую концепцию декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе метко назвали декретом «о тунеядцах». Однако это заявление пользователи в белорусском сегменте интернета восприняли крайне скептически, указывая на то, что «человек работать работает, но почему-то вечно белорус в долгах».

Особенно остро проблема безработицы в Белоруссии встала в 2015 году, когда в различных областях промышленности произошли массовые сокращения сотрудников. Многие из них, по признанию самого Лукашенко, не смогли найти работу. К тому же в условиях экономического кризиса уровень средней заработной платы в стране остается на очень низком уровне, с начала 2017 года властям не удается исполнить поручение президента о повышении средней заработной платы до тысячи белорусских рублей (около $500).

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