«Нам пытаются повесить лапшу на уши»: белорусы не верят статистике

Минск, , 18:18 — REGNUM Граждане Белоруссии не доверяют официальной статистике по безработице, согласно которой, в стране на начало октября было всего 27,3 тысячи безработных (на 13 тысяч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Так, на площадке talks. by пользовали 31 октября раскритиковали данные Национального статистического комитета республики.

«27 тысяч безработных на всю страну? Ну-ну. Сдается мне, нам пытаются повесить лапшу на уши», — отмечают комментаторы.

Также пользователи обратили внимание на то, что речь идет именно об официальной безработице. Но, по мнению граждан, это не соответствует действительности:

«Ключевое слово — официальная. А реальную статистику видят живущие на местах. В Борисовском районе, где худо-бедно можно устроиться — 724 безработных. А в Червенском, где работы нет в принципе (даже обязательных хлебопекарен и молокозаводов нет) — 68 человек. Ну-ну. Улыбаемся и машем».

Напомним, что ранее Национальный статистический комитет Белоруссии представил данные, согласно которым количество официальных безработных за январь-сентябрь 2017 года сократилось в стране почти на треть и составило 27,3 тысячи человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября составил 0,6% от общего числа трудящихся. Для сравнения в январе уровень зарегистрированной безработицы достигал 0,9% от экономически активного населения, а граждан без работы было зарегистрировано почти 40 тысяч человек. В целом, по информации министерства труда и социальной защиты, в экономике Белоруссии на конец сентября было занято 4 млн 347,1 тысячи человек.

В то же время количество безработных в сентябре критически выросло в Стародорожском районе — на 83,3% по сравнению с августом 2017 года. Второе место в списке лидеров по росту безработицы занимает Столинский район (73,3%). Берестовицкий район занял третье место с ростом безработицы на 22,3%.

«А кто-то говорил, что к концу года безработицы не будет, и все будут получать по 1000 рублей», — напоминают пользователи про поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости повышения номинальной средней зарплаты по стране до тысячи белорусских рублей.

В Пинском, Бешенковичском, Дубровенском, Ельском, Ивьевском, Островецком и Краснопольском число безработных за прошлый месяц почти не изменилось. Согласно статистике, Дрибинский район стал лидером по уровню сокращения официальной безработицы. Здесь осталось 13 нетрудоустроенных граждан, что на 48% меньше, чем в августе. В Кировском районе уровень безработицы уменьшился на 44,4%. В Мстиславском районе — на 41,3%.

На начало октября самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Минском районе (0,1%). Далее — Смолевичский и Чаусский районы (по 0,2%). Напротив, больше всего нетрудоустроенных — в Молодечненском районе (738 человек), в Борисовском — 724 человека. В столице могут работать, но не трудоустроены более трех тысяч человек, в Гомеле — более 1600 тысяч.

«Хороший показатель. Больше безработных — больше налогов на тунеядцев, больше помощь государству и населению», — иронизируют комментаторы.

Некоторые также предложили повысить пособия по безработице хотя бы до 300 рублей, чтобы число официально зарегистрированных безработных увеличилось, и власти увидели более или менее соответствующую реальности картину. Также пользователи предлагают заставить чиновников, которые несут ответственность за трудоустройство обратившихся на биржу граждан, платить налог на тунеядство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Белстата, на начало октября в республике на сто заявленных нанимателями вакансий пришлось 49 официальных безработных. В то время как в сентябре 2016 года на сто вакансий приходилось 111 безработных.

По мнению экспертов, ситуация с безработицей хотя и не такая критическая, как в 2015 году, когда на предприятиях произошли массовые сокращения, однако и о полном выздоровлении рынка труда говорить пока рано. Во-первых, потому что сокращение официальной безработицы может быть сезонным явлением: весна и осень — традиционно пики по трудоустройству граждан, что связано с периодом отпусков и увольнений. Во-вторых, экономический кризис в Белоруссии продолжается с 2011 года, который произошел из-за недальновидности властей и по этой же причине не оканчивается.

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