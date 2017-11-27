Москва, 27 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Бурятия вошли в рейтинг самых пьющих регионов страны. Об этом говорится в докладе «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2017», который опубликован 27 ноября на сайте «Трезвая Россия».

Карл Лемох. Пьяный муж. 1894

Отмечается, что эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией провели экспертно-аналитическое исследование и составили рейтинг самых трезвых и пьющих регионов РФ.

Так, самыми пьющими регионами страны являются Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чукотский автономный округ, Пермский край, Нижегородская, Курганская, Амурская и Иркутская области.

Рейтинг самых трезвых субъектов возглавила Чечня, далее следуют Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Белгородская и Ростовская области, а также Ставропольский край, Астраханская и Волгоградская области.

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При составлении рейтинга использовались такие критерии, как число умерших от отравления алкоголем, численность больных с диагнозом алкоголизма, региональный объем всей проданной алкогольной продукции и так далее.

«Основная задача ежегодного «Рейтинга Трезвости Регионов — 2017» заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны», — считает руководитель проекта Султан Хамзаев.

Он добавил, что исследование поможет региональным властям найти меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в субъектах.

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