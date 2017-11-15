Названы топ-5 регионов России по заболеваемости ВИЧ

Москва, , 08:13 — REGNUM Роспотребнадзор представил рейтинг регионов РФ с самой высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, сообщают 15 ноября «Известия».

Так, в топ-5 вошли Кемеровская, Иркутская, Тюменская, Новосибирская области, а также Пермский край. В этих регионах показатель по количеству новых зараженных в два-три раза выше среднероссийского уровня.

По мнению экспертов, такая ситуация в этих регионах сложилась из-за недостатка профилактики для сдерживания вируса. Основными путями распространения ВИЧ называют наркоманию и незащищенные половые контакты.

По данным ведомства, средний уровень заболеваемости вирусом в России составляет 44,53 случая новых заражений на 100 тыс. населения, при этом в рейтинг вошли регионы, где этот показатель превышает 100 случаев на 100 тыс. человек.

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Отмечается, что на конец 2016 года в России было зарегистрировано более 870 тыс. ВИЧ-инфицированных. С января по сентябрь 2017 года в стране выявили 65,2 тыс. новых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам 2015 — 2016 гг. зарегистрирован всплеск эпидемии ВИЧ/СПИДа — количество новых заражений увеличилось на треть.

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