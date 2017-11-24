Брюссель, 24 ноября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Белоруссия ждет скорейшего сближения с Евросоюзом. Как заявил сегодня, 24 ноября, глава МИД республики Владимир Макей по прибытии на открывшейся саммит «Восточное партнёрство», базовое соглашение о сотрудничестве Минск и Брюссель планируют заключить уже после окончания саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Макей также отметил важность того, чтобы результаты такого партнёрства ощутили рядовые граждане, поэтому саммит должен быть ориентирован на результат, и Минск должен «получить ясную картинку того, как «Восточное партнёрство» может принести конкретные дивиденды простым людям».

Глава МИД Белоруссии выразил уверенность в том, что ничто не мешает Минску и Брюсселю заключить соглашение о сотрудничестве, поскольку «понимание необходимости» этого есть. Приоритеты партнёрства между сторонами будут определены до 2020 года.

Говоря о сотрудничества Белоруссии и ЕС в сфере мобильности, Макей отметил, что это, в первую очередь, совместная работа по миграции, и скорее всего, «для обычного белоруса оно ничего не означает». По большей части эти договоренности определяют работу с нелегальными мигрантами.

Напомним, что в настоящее время сотрудничество между Белоруссией и ЕС регулируется договором, который был заключен еще в советское время — в 1989 году. В 1996 году действие соглашения было приостановлено. Такое решение принял Брюссель после референдума в республике, по итогам которого были внесены изменения в конституцию, в результате которых полномочия президента были расширены за счет других властей.

Посол Франции в республике Дидье Канесс в середине ноября говорил, что программа сотрудничества Белоруссии и ЕС может быть приняла на саммите. Канесс не рассказал о конкретным деталях программы, но отмечал, что в документе будут прописаны «новые элементы».

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Россия подписала договор о сотрудничестве с ЕС в 1997 году, такие страны, как Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина — также в 90-х годах. Белоруссия сегодня является единственной страной в ЕАЭС, не имеющей зафиксированных современных договоренностей с Евросоюзом.

Вместе с тем многие аналитики отмечают, что соглашение о сотрудничестве с ЕС может стать рычагом давления на официальный Минск по ряду политических и экономических вопросов, в том числе по взаимодействию с главным союзником страны — Россией. Белорусские власти в последние годы взяли курс на сближение с Евросоюзом, и Брюссель не перестает повторять, что пристально наблюдает за усилиями Минска в сфере расширения свобод и прав человека. Также инструментом давления на Белоруссию в руках Брюсселя является финансовая поддержка, которая до 2020 года составит в общей сложности до 136 млн евро. Взамен от Минска требуют «демократизации», повышения прозрачности государственного управления, развития социальных институтов гражданского общества и так далее.

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Финансовая поддержка ЕС по своим объемам не может сравниться с огромными финансовыми вливаниями со стороны России, которая до сих пор является основным кредитором и инвестором Белоруссии. Однако Минск, не взирая на поддержку Москвы в сфере экономики, безопасности и по другим направлениям, продолжает дистанцироваться от своего союзника.

Примечательно, что на саммит «Восточного партнёрства» изначально Брюсселем был приглашен сам Александр Лукашенко. Как предположили многие эксперты, таким образом ЕС решил поощрить Минск за отдаление республики от России. Однако президент решил саммит не посещать, вместо него туда традиционно отправился глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Сам саммит организуется по инициативе Евросоюза с участием Украины, Молдавии, Азербайджана, Грузии, Армении и Белоруссии. Основная задача «Восточного партнёрства» состоится в том, чтобы укрепить связи ЕС и этих бывших советских республик.