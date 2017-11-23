Белград, 23 ноября, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс может занять должность специального представителя Белого дома на Балканах, а также принять участие в брюссельском переговорном процессе между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на неназванные источники.

U.S. Embassy New Delhi Кондолиза Райс

Как отмечает издание, последние заявления косовских властей об их желании подключить США к их переговорам с Белградом «являются лишь верхушкой айсберга в планах, которые США имеют в отношении Западных Балкан». «В основе этой истории — не только включение Америки в брюссельские переговоры, но и возрождение и реализация идеи, которая несколько лет назад уже звучала в Вашингтоне, о назначении их специального посланника на Балканах», — говорится в материале.

По информации источников, основным кандидатом на эту должность является Кондолиза Райс, и цель этих планов ясна: установление контроля США над действиями России в регионе через их «твёрдую руку» в Косово и Боснии и Герцеговине.

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При этом отмечается, что США не хотят вмешиваться непосредственно в переговоры между Белградом и Приштиной, а планируют осуществлять своего рода мониторинг и взаимодействовать с Брюсселем, которому есть что предложить обеим сторонам для стимулирования переговорного процесса: Сербии — членство в ЕС, а Косово — статус кандидата на членство.

«Цель США состоит в том, чтобы фактически контролировать завершающий процесс по Косово, а также принятие решений по Боснии и Герцеговине, прежде всего из-за политических процессов в Республике Сербской. Оба проекта, Косово и БиГ, как известно, являются детищами Америки на Балканах и верным политическим оплотом США в Европе. С учётом того, что Европа меняется, сегодня для Америки важно иметь твёрдую позицию в этой части Старого континента. Не говоря уже о военном измерении», — отметил собеседник издания.

Источники также указывают, что за прошлый год регион посетило около сотни американских сенаторов и конгрессменов, что в два раза больше, чем за весь период с начала 90-х годов. Такая активность объясняется необходимостью подготовить документ, который будет представлен в Конгресс, а затем будет направлен президенту США Дональду Трампу, которому предстоит включиться в решение балканского вопроса, до настоящего времени не входящего в список его приоритетов.

«План Б, который готовят в Америке на тот случай, если не удастся получить зелёный свет для этого предприятия в самом Вашингтоне, заключается в том, что Великобритания возьмёт на себя данную работу. Поскольку это государство в настоящее время по сути представляет интересы США в Европе. Так что Приштина выступает с данной идеей по инициативе своих союзников из США», — отметил источник.

Сообщается также, что выбор Кондолизы Райс в качестве представителя США на Балканах удовлетворил бы и демократов, и республиканцев, и дополнительные очки ей даёт то, что экс-госсекретарь является «хорошим знатоком России».

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Как передавало ИА REGNUM, в октябре премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что Приштина намерена разработать «новую платформу для диалога» с Белградом, которая будет предусматривать обязательное участие в переговорном процессе США. «Мы не можем продолжать диалог, если Америки нет за столом», — заявил он.

Очевидно, что идея о включении США в переговорный процесс не учитывает мнения Белграда, и это дал понять первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который тогда назвал слова Рамуша Харадиная «заявлением для внутреннего пользования».

Добавим, что президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре заявил, что Белград намерен «тесно координировать» с Москвой свои шаги по урегулированию косовского вопроса.

В конце октября в сербских СМИ также появилась информация о том, что нынешний посол России в Белграде Александр Чепурин в начале 2018 года должен покинуть пост, а на его должность будет назначен экс-посол России в Боснии и Герцеговине Александр Боцан-Харченко.

Эксперты характеризуют Боцана-Харченко как «одного из лучших специалистов по региону» и «человека решений, которого направляют туда, где имеют место определённые проблемы». В этой связи аналитики отметили, что готовящаяся смена российского дипломата в Белграде может свидетельствовать о том, что в Москве есть ожидание серьёзного усиления давления на Сербию со стороны Запада.

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