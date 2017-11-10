Хойт Йи может стать новым послом США в Македонии

Скопье, , 23:19 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи в ближайшем времени может занять должность посла Соединённых Штатов в Македонии, передаёт агентство БГНЕС.

Сам Хойт Йи в интервью радио «Голос Америки» на вопрос о том, может ли он возглавить американскую дипмиссию в Скопье, не подтвердил и не опроверг данную информацию.

Как ожидается, в должность посла он может вступить через несколько месяцев, заменив на этом посту нынешнего американского посла Джесса Бейли, который активно участвовал в смене режима в Македонии весной 2017 года и приведении к власти прозападного лидера оппозиции Зорана Заева.

Стоит отметить, что Хойт Йи также принимал участие в данном процессе и посещал Скопье в самый разгар политического кризиса в стране с тем, чтобы оказать давление на президента Георгия Иванова и склонить его к передаче Зорану Заеву мандата на формирование нового правительства.

Занявший в конце мая пост премьер-министра Македонии Зоран Заев уже заявил о готовности проводить все необходимые реформы и идти на уступки вплоть до смены названия страны, спор вокруг которого остаётся неурегулированным уже четверть века, ради скорейшего начала процесса вступления Македонии в НАТО и Европейский союз.

На этом фоне назначение Хойта Йи в качестве куратора для нового македонского руководства выглядит вполне логичным и может указывать на ускорение в ближайшем времени процесса евроатлантической интеграции страны, что безусловно будет сопровождаться ростом антироссийской риторики, которую уже начало осваивать правительство республики.

Отметим также, что за последний месяц помощник госсекретаря США выступил на Балканах с рядом скандальных высказываний. Так, в конце октября Хойт Йи в Белграде заявил, что страны, желающие статью частью «европейской семьи процветающих демократий», должны прямо демонстрировать свои намерения, а не пытаться «усидеть на двух стульях».

Данные слова американского дипломата были расценены представителями руководства Сербии как «грубейший акт публичного и недипломатичного давления», между тем позднее глава делегации Евросоюза в Белграде Сем Фабрици подтвердил, что Брюссель разделяет заявленную позицию Вашингтона.