Сербские СМИ узнали о готовящейся смене посла России в Белграде

Белград, , 01:17 — REGNUM Посол России в Сербии Александр Чепурин в начале 2018 года покинет пост, а на его должность будет назначен экс-посол России в Боснии и Герцеговине Александр Боцан-Харченко. Об этом 19 октября сообщило белградское издание «Alo!» со ссылкой на источники.

Как ожидается, Боцан-Харченко прибудет в Белград в начале декабря, а Чепурин ориентировочно 15 января отправится в Турцию.

Отмечается, что Боцан-Харченко ранее занимал должность специального представителя МИД России на Балканах, принимал участие в работе Совета по установлению мира, который занимался проведением в жизнь Дейтонского соглашения, был представителем России в составе «тройки» международных посредников наряду с дипломатами ЕС и США во время переговоров по Косово и Метохии.

Опрошенные изданием эксперты охарактеризовали Боцана-Харченко как «одного из лучших специалистов по региону», а также «большого друга Сербии». «Это энергичный дипломат, человек решений, которого направляют туда, где имеют место определённые проблемы. Очевидно, есть ожидание, что Запад будет оказывать большое давление на Сербию, и потому было решено направить того, кто может противостоять этому и оказать нам поддержку», — заявил, в частности, политолог Драгомир Анджелкович.

Напомним, Александр Чепурин занимает должность чрезвычайного и полномочного посла России в Сербии с ноября 2012 года.

60-летний Александр Боцан-Харченко в 1997—2002 годах работал советником-посланником посольства России в Хорватии, в 2004—2008 годах был спецпредставителем МИД России по Балканам, с 2009 по 2014 годы возглавлял посольство России в Боснии и Герцеговине. С 2014 года — директор Четвёртого Европейского департамента МИД России, который отвечает за отношения с Албанией, Болгарией, Боснией и Герцеговиней, Грецией, Кипром, Македонией, Румынией, Сербией, Словенией, Турцией, Хорватией и Черногорией.