Шпионаж в Белоруссии и грузинские страсти на Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Шантаж и действия на раскол: сообщения о планах США остаться в Сирии неслучайны;
- Серьёзный сигнал: с какой целью разгорелся шпионский скандал в Белоруссии;
- Грузинские страсти: депутат Верховной рады затеял драку с Саакашвили;
- Свобода под залог: сенатор Керимов выпущен из тюрьмы;
- Маркировка не по карману: в России могут исчезнуть дешевые лекарства.