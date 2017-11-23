Минск, 23 ноября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Приближение Белоруссии «к стандартам и ценностям» Совета Европы — такую задачу перед собой ставит парламентская ассамблея СЕ, однако для начала республика должна сделать шаг в сторону введения моратория на смертную казнь. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил докладчик ПАСЕ Андреа Ригони на встрече с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком в Минске.

Цитата из к/ф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша Казнь

Ригони отметил, что в Белоруссии у него запланировало немало встреч, что, по его мнению, говорит о новом шаге республики в сторону членства в Совете Европы. По его словам, движение навстречу происходит во время дискуссий, обмена мнениями.

«Наша конечная цель — ввести Белоруссию в Совет Европы»,— объявил Андреа Ригони.

Он также указал, что в июньском докладе ПАСЕ по Белоруссии было отмечено улучшение политического климата в стране, однако систематического улучшения ситуации с правами человека в Белоруссии не наблюдается, и актуальным остается вопрос введения моратория на смертную казнь. Кроме этого, Ригони напомнил, что летом глава республики Александр Лукашенко говорил, что власти предпринимают меры для того, чтобы «прийти к этой цели».

В то же время депутат палаты представителей Андрей Наумович, возглавляющий рабочую группу национального собрания по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, напротив, заявил, что Белоруссии не надо торопиться с принятием решения, несмотря на все пожелания и призывы. По словам Наумовича, за изменения в отношении применения в будущем смертной казни «надо нести ответственность». Депутат пообещал высказаться по этому вопросу, когда будет в полной мере знать мнение избирателей.

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Напомним, что смертная казнь в Белоруссии предусмотрена законодательством в соответствии с конституционной нормой. За нее граждане страны проголосовали ранее на референдуме. К тому же официальный Минск не брал на себя обязательств по отмене смертной казни ни перед ООН, ни перед Евросоюзом, ни перед другими международными организациями или объединениями. Республика — не член ЕС, Совета Европы или Европейского парламента.

В 1993 году парламент Белоруссии получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, однако спустя четыре года был лишен этого статуса из-за референдума, по результатам которого было принято решение сохранить смертную казнь. Поскольку страна остается единственной в Европе, где такую меру наказания применяют, институты Совета Европы осуждают каждый смертный приговор в Белоруссии. Так, Евросоюз подверг критике приведение в исполнение двух смертных приговоров в отношении Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского в Белоруссии в ноябре 2016. Хотя до этого ни один европейский орган не интересовался мнениями родных и близких жестоко убитых Иваном Кулешом трёх женщин.

Сейчас введение моратория на смертную казнь служит для ЕС рычагом давления на Белоруссию, поскольку пока в республике существует такая форма наказания, она не сможет войти в Совет Европы.