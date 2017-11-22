Чебоксары, 22 ноября, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Госсовет Чувашии принял в первом чтении бюджет на 2018 год. Проект главного финансового документа, помимо рядовых графиков постатейного роста-падения, мало чем отличается от предыдущих лет. Похоже, ситуация такова, что уже ни до «прорывных проектов», ни до амбициозных планов — самыми крупными инвестиционными проектами можно считать сеть клубов и фельдшерских пунктов. Даже министр финансов Светлана Енилина, которой в предыдущие годы катастрофически не хватало регламентных полчаса, на этот раз уложилась в 17 минут. Вся пестрота цифр улетучилась, как только стали углубляться в реальные проблемы, которые касаются каждого жителя: речь шла об урезании социальной поддержки, многомиллиардных долгах за энергоресурсы, ограничений поставок газа и электроснабжения, банкротства управляющих компаний. Для оппозиции это обернулось парой предупреждений и посыпавшимся ценными указаниями, кому из них куда идти: в бизнес, «коров надоить» или демографию улучшать. Словесным «деликатесом» стали реплики бывших и нынешних чиновников, которые представляли собой копипаст речей главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последний сверху молча взирал на происходящее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Максимум реалистичности»

На «сессии года» — а принятие бюджета приравнивается к одному из главных парламентских событий — официально отсутствовало сразу восемь депутатов из 44. Сложно припомнить ещё какую-либо сессию в этом году с таким количеством отсутствующих. У каждого из них, впрочем, была своя «уважительная причина». За бюджет голосовали их коллеги.

Cap.ru Светлана Енилина

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Бюджетный доклад вице-премьера — министра финансов Светланы Енилиной занял 17 минут из максимально возможных 30. Хотя в предыдущие годы министр чуть ли не вдвое выходила за рамки лимита. Предваряя вереницу цифр, Енилина подчеркнула, что «доходная часть бюджета сформирована на основе базовых сценарных условий развития экономики, что должно обеспечить максимальную реалистичность бюджета и не допустить завышенных ожиданий». К «тактическим задачам» отнесено исполнение майских указов президента по повышению зарплаты бюджетникам (на что «частично распределили» 800 млн рублей» и повышение МРОТ до прожиточного минимума (на что «дополнительно предусмотрено» 207 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 годах бюджет запланирован с профицитом, в 2019 году — с небольшим дефицитом. В 2018 году поступления планируются в сумме 43 млрд рублей («на уровне 98% к 2017 году», что связано с нераспределённым объёмом федеральных поступлений), расходы ориентировочно составят 42,95 млрд рублей. В том числе доля собственных прогнозно вырастет с 59,5% в 2017 году до 73,5% в 2020 году. В структуре расходов наибольшая доля на 2018 год приходится на развитие образования — 29,3% (или 12,57 млрд рублей) и социальную политику — 27,8% (или 11,96 млрд рублей), что в обоих случаях на 2% больше уровня 2017 года.

Cap.ru Александр Андреев и Григорий Данилов

Расходы сформированы по программно-целевому методу — всего в настоящее время 17 государственных программ.

«При оценке эффективности 15 государственных программ за 2016 год из 972 целевых показателей и индикаторов полностью достигнуто 848», — констатировала глава контрольно-счётной палаты Чувашии Светлана Аристова, призвав усилить работу в данном направлении.

Отдельно, но вскользь коснулись инвестиций. Председатель КСП отметила «наметившийся незначительный, но рост» — общую сумму, правда, так и не услышали. В частности, в 2018 году предусмотрено 334 млн рублей в здравоохранении (на строительство многопрофильной поликлиники, 25 ФАПов и реконструкцию детской больницы), почти 422 млн рублей — в культуре: на продолжение реконструкции Московской набережной, филармонии и строительство пяти клубов. Муниципалитеты получат почти 15,7 млрд рублей, что на 14,4% выше уровня 2017 года.

Чувашия vs Мордовия

Особое внимание было уделено государственному долгу. Госдолг на 1 января 2019 года составит 14,2 млрд рублей, или 52,4% к собственным доходам. В абсолютных цифрах по сравнению с 2017 годом он вырастет к 2020 году на 487 млн рублей.

Оппозиция поинтересовалась, почему Мордовия, имея 176% долга к собственным доходам, получает «премиальные за достижение наивысших темпов» социально-экономического развития, а Чувашия остаётся без поощрения и вообще «не хочет рисковать». На что Светлана Енилина пояснила, что Мордовия тратит на обслуживание долга почти 2,3 млрд рублей в год, в то время как Чувашия — 187 млн рублей, при этом объём федеральных дотаций «на выравнивание» Чувашия смогла нарастить на 30%. И в целом «экономически безопасный уровень» — 50% собственных доходов, «к чему мы стремимся», и повышение соотношения — «нарушение действующих норм правовых актов».

Министра финансов также спросили, что будет с Канашом, которому приостановлено финансирование из Фонда развития моногородов. На что было заявлено, что «финансирование идет» из республиканского бюджета «и будет продолжено». Также вскрылось, что Чувашия отложила реанимацию лицея имени Лебедева, так как ищут другой участок под строительство — а предполагаемый ранее формат пристроя к музыкальному училищу обойдётся дорого из-за переноса сетей.

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Аристовой достались вопросы о том, что делать с проблемными перевозчиками — ГУП «Чувашавтотранс» и муниципальным «Чебоксарским троллейбусным управлением». Глава КСП заявила, что это хозсубъекты, поэтому рентабельность остаётся на совести его руководства и учредителей, а в бюджете предусмотрено всё, что положено.

Долги КТ и «отписки с дисками»

На обсуждение ушло полтора часа. Единороссы друг за другом и по несколько раз говорили о стабильности. Аграрий Николай Курчаткин заявил, что «развитие идёт правильно и с позиционированием». Строитель Николай Угаслов, путаясь в миллиардах с миллионами, заверял, что «воодушевлён», так как «бюджет сформирован замечательно» и «стабильно растём».

Cap.ru Игорь Моляков

«Республика Чувашия раньше всех выйдет из кризиса, я уверен», — взял на себя обязательства Угаслов, чем удивил даже сидевшего выше всех Михаила Игнатьева.

Эту мажорность прервал лидер фракции справороссов Игорь Моляков, который вышел к трибуне с пачкой бумаг.

«Обратите внимание, синюю папочку взял, не зелёную», — сказал справоросс, отдавая дань знаменитой зелёной папке, которую Владимир Путин передаёт губернаторам.

Парламентарий вновь поднял вопрос заморозки тарифов и судьбы разработанного фракцией законопроекта о денежных выплатах семьям при рождении третьего ребёнка, который для финансово-экономического обоснования направили главе Чувашии. Но вместо ответа «получили записку от уважаемого председателя Государственного совета вместе с диском».

«Нам просто вернули его и сказали, что идите той дорогой, которой пришли сюда», — подбирая слова, сказал Моляков.

«Прошу выражения подбирать. Мы указали вам закон, который надо выполнять всем нам, депутатам», — перебил спикер Валерий Филимонов.

«Владимир Николаевич, я к Михаилу Васильевичу обращаюсь, не к вам», — перепутав имя, парировал оппозиционер, «повторно передав» обращение и отметив, что ряд регионов «сами выплачивают и не залезают в федеральный карман» — в частности, Санкт-Петербург, Забайкальский край, Иркутская область, Краснодарский край, Подмосковье, Башкирия, Хакасия, Новосибирская область, Удмуртия, Челябинская область, Свердловская область, Томская область.

В качестве резерва пополнения бюджета, которые могли бы позволить вернуть выплаты многодетным, были названы многомиллиардные долги ООО «Коммунальные технологии», могущество которого распространяется на население половины Чувашии. Следствием накопления долгов могут стать сокращение поставок газа и ограничение подачи энергоресурсов — то есть тепла и света в дома.

Cap.ru Елена Бадаева

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«Проект закона о бюджете написали гладко, а как решить эту проблему, мы не услышали. Между тем, «Коммунальные технологии» хотели перебросить свой долг перед ресурсоснабжающими организациями, там третья сторона должна была перекупить эти долги — как было в Новочебоксарске с компанией «Новэк». После того, как вмешалась наша фракция, многомиллионная сделка, которая намечалась, при помощи прокуратуры была приостановлена», — сказал Игорь Моляков, напомнив, что ещё в 2006 году предупреждали о том, к чему может привести передача сетей в аренду компании с 10-тысячным уставным капиталом.

Справоросса поддержала Светлана Енилина, сообщив, что «сегодня в судах рассматривается возможность расторжения договора»:

«Да, они были подписаны, мы считаем, не на выгодных условиях — соответственно мы считаем тоже, что «Коммунальные технологии» обязательства по содержанию не выполняют».

«Коммунальные технологии» — да, неэффективно работают. Собирают деньги за энергоресурсы, при этом не платят своевременно».

Кому куда идти

Выступления оппозиции раззадорили старожилов. Первой не выдержала один из старейших депутатов и хлебный магнат Елена Бадаева, которая бойко прошлась по всей оппозиции поимённо. Молякову, с которым она 19 лет работает в парламенте и который в «19-й раз отрицает бюджет», она «предложила в конце концов хотя бы заняться бизнесом».

«Почему мы занимаемся? Почему? В прошлом году наше предприятие с моего кулака выплатило в бюджет знаете сколько налогов, в какой сумме? 137 млн», — зал от столь неожиданного поворота стих, а депутат наращивала эмоциональный накал:

Cap.ru Николай Угаслов

«Я бы предложила депутату Семенову (Сергей Семенов, «Справедливая Россия» — прим. ИА REGNUM ), который вечно недоволен, что у нас бюджет маленький. И депутату Григорьеву… Данилову (Григорий Данилов, КПРФ — прим. ИА REGNUM ), прошу прощения, я очень предложила бы попытаться. Андреев (Александр Андреев, КПРФ — прим. ИА REGNUM ) успеет, он слишком молод, у него всё впереди, я надеюсь, он будет заниматься бизнесом, хотя он в ходе одного из выступлений министра сельского спросил: «А что это такое: поголовье растёт, а надои молока всего 1%?». А он понимает ли, сколько нужно времени, чтоб вырастить корову, чтобы корова давала по 15−20 литров молока? Не менее 8 лет. Я не агроном, но знаю, потому что выросла в сельской местности. Поэтому Андрееву впереди ферму строить… И коровы будут, и молока надоите побольше».

«Елена Игнатьевна, а помните, как мы с Кураковым Львом Пантелеймоновичем целовались: он благодарил меня за принятие бюджета. Забыли, да?» — вставил реплику Игорь Моляков.

Глава комитета, экс-министр сельского хозяйства Сергей Павлов припомнил справороссам их участие в митинге дольщиков, хотя правительство с 2010 года «работает с обманутыми дольщиками и всех практически закрыли».

«И получается, что депутаты, играя на боли людей, завоёвывают дешёвый авторитет», — говорил практически словами Михаила Игнатьева экс-министр.

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Министр финансов Светлана Енилина тоже не сумела сдержаться в оценках оппозиции ‑ и почти игнатьевскими же словами. Так, Григорию Данилову досталось за неоднократно поднимаемый вопрос о судьбе старой школы в селе Кашмаши Моргаушского района — было заявлено, что «своими высказываниями вы делаете политику».

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«Вы сказали, что вы из этого населённого пункта. Вы должны обеспечить демографию», — предложение министра прозвучало двусмысленно, по залу прошёлся смешок.

«Вместе с вами», — отреагировал парламентарий.

«Ну, обеспечим, конечно. Будет демографическая политика, будет детей больше рождаться, конечно, будем возвращаться к строительству школы», — пообещала министр.

Справороссам досталось за то, что «превращаете в политику» проблемы дольщиков, а сейчас только «три дома в красной зоне», а тему выплат многодетным «поднимаете только для того, чтоб озвучивать», «сказали что-то, чтоб просто сказать».

«Сколько можно слушать эти оскорбления?» — возмутился Игорь Моляков, за что ему тут же влетело «замечание» от спикера.

«Я могу вообще уйти из зала», — отреагировал справоросс Сергей Семенов, за что тоже получил «замечание».

Енилина была вынуждена извиниться. На том и тему закрыли. В первом чтении за проект бюджета насчитали 34 голосов, против — четыре, ещё двое воздержались.

Второе чтение бюджета предварительно назначено на 30 ноября.