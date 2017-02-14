Глава Чувашии нашел проблему «Чувашавторанса» в «дешёвом авторитете»

Чебоксары, , 15:49 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев раскритиковал экс-руководство «Чувашавтотранса» за увеличение зарплаты сотрудникам, высказав мнение, что это попытка «заработать дешёвый авторитет», а в результате «такое решение только усугубило положение на предприятии». Слова руководителя республики приводит его пресс-служба по итогам еженедельного совещания с членами правительства.

В ходе совещания «была затронута и ситуация на предприятии «Чувашавтотранс», говорится в релизе. Глава региона раскритиковал работу предыдущего руководителя организации. «Чтобы заработать дешёвый авторитет, без всяких на то оснований и необходимых согласований была в 1,5 раза увеличена заработная плата сотрудников. Это решение было принято в условиях уже существовавших долгов. Выручка предприятия не увеличилась. Очевидно, что такое решение только усугубило положение на предприятии. В законности этих действий Минтранс и Минюст Чувашии должны разобраться», — цитирует Михаила Игнатьева его пресс-служба.

О средней зарплате водителей предприятия не сообщается. По неофициальным данным, в Новочебоксарске, к примеру, она не превышает 15 тыс. рублей. По данным Чувашстата, в 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике составила 22 736,3 рубля. По данным статистики, средняя начисленная зарплата (без выплат социального характера) в сфере транспорта и связи была ниже среднереспубликанского уровня на 0,6%, составив 22,6 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители повторно забастовали, на этот раз — массово. Если 29 ноября 2016 года в рейс не вышли 10 водителей Урмарского ПАТП, то 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 водителей, работающих на маршрутах в Чебоксарах и Новочебоксарске. При этом водители накануне, 6 февраля, уведомили работодателя о невыходе на работу.

В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты. 8 февраля региональное СУСК на основе прокурорской проверки завело дело по факту длительной невыплаты зарплаты. По данным Минтранса Чувашии, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца превышает 65 млн рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела чувашские власти заявили, что выделят «Чувашавтотрансу» субсидию из регионального бюджета на погашение задолженности по зарплате.

Читайте также: Проблему забастовавших чувашских водителей довели до Медведева

С просьбой взять «под контроль» ситуацию «чрезвычайного характера» в Чувашии обратился с официальным письмом к главе российского правительства Дмитрию Медведеву депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов. «Вопрос деятельности филиалов «Чувашавтотранса» поднимался нами на встрече оппозиции с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, сложная ситуация на автотранспортном предприятии становилась одной из тем протестных митингов КПРФ. Однако, как показывают последние события, правительство Чувашской Республики не предпринимает должных эффективных мер по решению данной проблемы», — пишет, в частности, парламентарий. Отметим, что в 2016 года по итогам прокурорских проверок Кабинет министров Чувашии был проинформирован прокуратурой о финансовом положении предприятия.

По данным Минтранса Чувашии, Чебоксарское ПАТП обслуживает 36 автобусных маршрутов, в том числе 18 городских и 18 пригородных маршрутов. Новочебоксарская автоколонна обслуживает 17 автобусных маршрутов, в том числе два городских маршрута и 15 пригородных. В министерстве отмечают, что на сегодня коллективы работают в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Ломка, ЧС, «подлог»: неделя в Чувашии