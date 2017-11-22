Бишкек, 22 ноября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. «Не думайте, что я радовался, понимая, что Каримов никогда меня не простит, или что Назарбаев не простит. Если бы я промолчал в ООН и немного позже, возможно, сейчас страной управляла бы «шестерка», — заявил президент Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии вручения государственных наград отличившимся гражданам Киргизии.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Глава государства отметил, что слова его оппонентов о том, что «Атамбаев опять ляпнул», не задумываясь о последствиях, не соответствуют реальному положению дел.

«Я говорю очень продуманно, пусть и эмоционально. Делая некоторые заявления, я понимал, что наживаю очень сильных врагов. Когда выводил базу США, никто в это не верил, в том числе сами американцы».

При этом Атамбаев подчеркнул, что дружеские отношения с соседними странами для Киргизии значат больше, чем та помощь, которую республике могло оказывать правительство США.

«Разместив американскую базу «Ганси» и позволив Белому дому «рулить» здесь, мы очень обидели две великие державы — Россию и Китай».

Также президент Киргизии рассказал, что хотел бы дать орден «За мужество» своей супруге Раисе Атамбаевой, которая «терпит его характер вот уже 30 лет».

«Дал бы я ей «Эрдик» («Мужество»), заслужила. Она со слезами говорит, что люди не поймут. Чтобы люди знали — достойный человек она у меня! Все дети, и дочки — я всем им благодарен. Они сделали все для того, чтобы не подвести папу, мужа», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между высшими политическими кругами Киргизии и Казахстана тянется с 2016 года. Спровоцирован он был некорректными высказываниями как киргизстанских, так и казахстанских высокопоставленных чиновников.

Так, в мае 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о том, что «лучше быть уборщицей, чем министром-вором, который ставит себя выше других», комментируя слова министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы о том, что ему жалко киргизских трудовых мигрантов.

В феврале 2017 года во время визита в Брюссель Атамбаев обвинил казахские власти в том, что в 2010 году они «устроили Киргизии блокаду, которая даже привела к человеческим жертвам». Назарбаев в ответ на это заявил, что «границы были закрыты из-за политической нестабильности в самой Киргизии» и пообещал вновь закрыть рубежи, «если повторится такая ситуация, мы поступим так же — закроем границы».

В сентябре 2017 года киргизские и казахские власти повздорили из-за прошедшей в канун президентских выборов встречиНурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — главным конкурентом кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова.

В Бишкеке это расценили как демонстративную попытку Астаны вмешаться во внутренние дела Киргизии и попыткой навязать выгодного казахстанским властям политика в качестве будущего главы киргизского государства.

С 10 ноября 2017 года таможенники и пограничники Казахстана начали с особой тщательностью досматривать следующие в и из Киргизии грузовые фуры, что привело к образованию многокилометровых пробок на границе. Казахская сторона обосновывает эти меры борьбой с контрабандой китайских товаров и поставками сельхозпродукции, не соответствующей требованиям и нормам ЕАЭС. Киргизские власти считают это местью казахских олигархов.