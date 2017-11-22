Владимир, 22 ноября, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Мусоросортировочный комплекс компании «Хартия», который расположен в Москве и неоднократно получал штрафы и предписания об устранении нарушений, могут перенести во Владимирскую область. Как сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву, такой вариант рассматривают власти Москвы. Решение может только усугубить ситуацию с размещением «мусорных» объектов. Вряд ли жителям региона с хорошей экологией, как любит отмечать губернатор Светлана Орлова, понравятся планы по переносу такого спорного объекта.

Свалка ворона

По данным издания, сейчас предприятие находится ближе к жилым домам, чем то прописано в законах. Кроме того, по данным депутатов Мосгордумы, оно перерабатывает вещества и отходы первого класса опасности, имея лицензию только на четвертый класс. Это могло стать причиной того, что участились случаи заболевания органов дыхания у людей, которые живут рядом с комплексом.

Решение чиновники нашли прекрасное — перенести предприятие на площадку во Владимирской области. Рядом с территорией не должно быть жилых домов.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимирская область всё больше рискует стать одной большой свалкой, используемой для нужд жителей Москвы и Московской области. Проблема привоза мусора из столицы и Подмосковья существует давно, но усугубилась она после того, как был закрыт полигон «Кучино» в городском округе Балашиха. Тогда региональные власти предупредили глав муниципалитетов о необходимости следить за возможным несанкционированным приемом местными свалками отходов из Москвы. Но оговорились, что мусор вряд ли доедет.

Позже в региональной прокуратуре немного уточнили слова региональных властей. По данным контролирующего ведомства, мусор из Московской области и до громкого закрытия свалки в Балашихе в массовом порядке завозился во Владимирскую область. В частности, это привело к исчерпанию лимитов на полигонах. К примеру, такая ситуация складывалась в Александровском районе. Летом сообщалось, что прокуратура пытается добиться запрета на доступ москвичей к свалке.

В сентябре 2017 года природоохранная прокуратура Владимирской области возбудила производство об административном правонарушении по факту размещения отходов на свалке в городе Покров Петушинского района. Несмотря на то, что полигон был закрыт, на него продолжали привозить мусор. Причем жители сообщают о том, что отходы везут из Московской области — они видели машины с московскими номерами, а в кучах мусора нашли чеки из подмосковных магазинов.

Кроме того, сейчас во Владимирской области против строительства станции по переработке мусора протестуют жители села Филипповское Киржаского района.