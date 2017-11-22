Краснодар, 22 ноября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Краснодарском крае установлен размер курортного сбора, который туристы начнут платить уже с весны 2018 года. Соответствующий закон принят в окончательном чтении парламентариями на сегодняшней сессии Законодательного собрания региона, передаёт ИА REGNUM 22 ноября. Так, согласно документу, курортный сбор составит 10 рублей в сутки с человека.

Admkrai.krasnodar.ru/ Курорты Краснодарского края

Как уточнили в законодательном органе региона, на начальном этапе в эксперимент будет включена не вся территория региона, а только ряд курортов федерального и регионального значения. Это — Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, а также наиболее посещаемые туристами четыре поселения Туапсинского района — Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское.

Читайте также: Краснодарский край посчитал годовую прибыль от курортного сбора

По предварительным подсчётам, курортный сбор принесёт региону уже в 2018 году почти 270 млн рублей. Однако сумма реальных доходов будет зависеть от добросовестности операторов и туристов.

«Цель эксперимента — сохранение курортной инфраструктуры на местах», — пояснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в очередной раз подчеркнув необходимость введения курортного сбора, средства с которого станут дополнительным подспорьем для развития сферы отдыха.

В первый год эксперимента в регионе намерены отработать механизм сбора, установление контроля за расходованием средств.

Ранее по теме: Власти Сочи решили не пугать туристов высоким курортным сбором

В завтрашний день Кубань хочет шагнуть с курортным сбором

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край вошёл в число регионов, где будет реализован эксперимент по введению курортного сбора на отдых. Также в нем примут участие Ставропольский и Алтайский края и Республика Крым. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2017 года.

Взиматься налог на отдых, который регионы будут устанавливать самостоятельно, будет с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. В первый год сумма сбора не должна превышать 50 рублей в сутки, но в дальнейшем она может быть увеличена до 100 рублей. Собранные средства, которые будут консолидироваться в специально созданном фонде развития курортной инфраструктуры, пойдёт на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство, ремонт объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента.

С кого же будут взимать сбор? Плательщиками станут физические лица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объектах размещения более суток. От уплаты освободят льготные категории лиц, определенные федеральным законом. Не будут платить налог на отдых на Кубани и все жители региона. Как добавили в Заксобрании, взимать курортный сбор решено по факту заселения в объект размещения, а не по факту выезда из него.

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению. Под действие закона пока не подпадает частный сектор, но на краевом уровне продолжается работа по его упорядочению и введению в правовое поле. Контроль за расходованием средств будет осуществлять общественный совет, в состав которого войдут операторы курортного сбора, представители общественных и экспертных организаций в сфере санаторно-курортного комплекса.