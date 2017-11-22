Якутск, 22 ноября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В Якутии жители районов, называемых заречными, 21 ноября вышли на митинг против строительства газохимического комплекса на берегу реки Лена. По данным МВД, на мероприятии присутствовали 250 человек, а организаторы сообщают о тысяче протестовавших, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

LxAndrew Река Лена

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Митинг проходил в селе Майя Мегино-Кангаласского района, в котором и собираются создать завод по переработке газа в метанол, ориентировочно местом для размещения предприятия называется берег реки Лена между городом Павловск и посёлком Нижний Бестях. Проект газоперерабатывающего комплекса пока не готов, потому нюансы нового производства, которое в Якутии уже сочли опасным, неизвестны. Тем не менее жители муниципалитета вышли на улицу с плакатами «Россия! SOS! Спасите Лену!», «Мы, мегино-кангаласцы, против химзавода!», «Якутия против!», «Нет химзаводу!», «Мы против химзавода!», «Сохраним природу будущим поколениям!», «Долой химзавод!».

Противники строительства метанолового предприятия выступали на митинге на якутском языке, призывая сохранить реку Лена чистой, а жителей республики — здоровыми. На мероприятии также был призыв к главе региона Егору Борисову воспрепятствовать реализации проекта.

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Напомним, руководитель региона своё мнение о планах построить на берегу Лены химзавод до сих пор не высказал. Тем не менее чиновники и приближённые правительства активно лоббируют эти планы во главе с советником гендиректора «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), до недавнего времени замминистра развития гражданского общества республики Афанасием Егоровым.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологи ранее называли главной опасностью, которую несёт новое производство, то, что завод планируют расположить выше водозабора Якутска. Общественники видят в этом угрозу здоровью населения столицы региона: метанол способен отравлять даже через кожу и имеет свойство накапливаться в организме. Противников проекта успокаивают тем, что водный цикл предприятия будет замкнутым, и ядовитых сбросов в Лену не предполагается.

В то же время пока остаётся открытым вопрос о выбросах в воздух, что беспокоит экологов: зимы в центральной части республики безветренные, и ядовитые газы будут копиться над заводом, отравляя людей. Фактором риска с точки зрения возможных аварий на предприятии называется то, что стоять он будет на вечной мерзлоте, и аналогов такого производства на неустойчивых грунтах в мире пока нет.

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