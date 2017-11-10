Главу Якутии заподозрили в лоббировании строительства метанолового завода

Якутск, , 06:28 — REGNUM В Якутии сочли подозрительным, что за строительство газохимического комплекса в Мегино-Кангаласском районе республики так рьяно агитируют министры правительства республики, и призывают главу региона Егора Борисова и мэра Якутска Айсена Николаева озвучить свою позицию по этой теме. Открытое обращение руководителям республики и столицы адресовал экс-директор «Саханефтегаза» и бывший депутат региона Афанасий Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Политик доводит до сведения руководства региона и его столицы, что многонациональный народ Якутии всерьёз взволнован планами строительства химзавода на правом берегу «нашей кормилицы реки Лена, рядом со столицей региона, где проживает фактически более 1/3 населения республики».

«У всех еще свежа в памяти недавняя страшная трагедия на трубке Мир, которая показала, что никто не застрахован от катаклизмов, технологических ошибок. Судя потому, как рьяно агитируют за химзавод ряд министров правительства, и в ЯТЭК делегирован близкий Вам, Егор Афанасьевич, человек, вырисовывается картина: за этим опасным проектом стоите именно Вы. Но, почему Вы и глава столицы Айсен Сергеевич, избранные на свои должности народом Якутии, до сих пор не озвучили свои мнения публично?», — интересуется Афанасий Максимов.

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Он подчёркивает осведомлённость жителей региона о том, что создание переработки, конечного продукта из природного сырья — это «веление времени и жизненная необходимость».

«Но она должна быть направлена в первую очередь на нужды якутян, и экономически, и экологически оправдана, — уверен экс-депутат. — А что нам несёт этот метаноловый завод? Какие нужды населения он восполнит? Будем свои машины заправлять метанолом? Нет. Рабочие места? Нет. Налоги? Нет. Он несёт только сверхприбыль в карманы олигархов и ничем не оправданный экологический риск».

От имени общественности Афанасий Максимов в своём обращении к главам республики и её столицы потребовал публичного выражения своего мнения и остановки реализации проекта строительства метанолового завода.

«Вместо него лучше начать разработку проекта по строительству НПЗ или ГПЗ для производства качественного, доступного по цене бензина, дизельного топлива для нужд жителей республики», — считает бывший руководитель «Саханефтегаза».

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Как сообщало ИА REGNUM, жители, общественность, депутаты и экологи республики обеспокоены перспективой строительства метанолового завода, который предполагается расположить у реки Лена выше по течению от Якутска. Экологи говорят о том, что попадание метанола в реку может быть крайне опасным для жителей столицы республики, так как это вещество проникает в организм в том числе через кожу и может попасть в квартиры вместе с водопроводной водой. Представитель «ЯТЭК» уверяет в том, что такой риск минимален, а сбрасывать неочищенную после производственного цикла воду обратно в Лену не планируется, и вместе с представителями правительства региона убеждает в нужности этого проекта с точки зрения развития производства и пополнения бюджета налогами.

Проекта газоперерабатывающего комплекса пока нет, известно только, что его предполагается построить между городом Павловск и посёлком Нижний Бестях у реки Лена. Продукцию предприятия — метанол — предполагается поставлять за границу.