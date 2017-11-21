Казань, 21 ноября, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Подконтрольное администрации Казани АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани», в сентябре 2017 года акционированное из МУП и отвечающее за питание школьников, закупило новогодние подарки у московской фирмы по схеме «закупка у единственного поставщика». В контракте оговорено, что товар должен быть «с остаточным сроком годности не менее 90%». На 506 подарков планируется потратить 399,74 тыс. рублей, то есть по 790 рублей за 1 шт. При этом вес подарка не должен быть меньше 750 гр. В контракте не оговаривается, для кого предназначены подарки, а также не уточнён состав лота, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

StockSnap Новогодние подарки

Второй стороной по контракту выступает ООО «Академия подарка». По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 17 сентября 2012 года, имеет прописку в Москве. Его единственный учредитель и гендиректор — Даниэль Трифанцова. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, основная деятельность — торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

Напомним, предшественником АО был одноимённый МУП, который создавался для улучшения качества питания школьников Казани. 31 июля 2017 года МУП был реорганизован в акционерное общество с уставным капиталом 514 159 803 рубля. Его гендиректором осталась всё та же Гузель Ананьева, которая в сентябре 2017 года на одном из совещаний в мэрии отметила, что реорганизация сделана для расширения поля деятельности на коммерческом рынке. Штат компании на 1 сентября 2017 года составляет 1442 человека. На осень 2017 года АО обслуживает 423 дошкольных и 170 общеобразовательных учреждений Казани, детсады в девяти районах республики.

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Отметим, 17 ноября 2017 года это же АО, единственным учредителем которого является МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани», а акционером — муниципальное образование г. Казань, приобрёло для своих нужд автомобиль, среди требований к которому была его «свежесть». С конвейера автопроизводителя «лот» должен был сойти не ранее 2017 года. Победителем открытого запроса котировок стало ООО «ТрансТехСервис-20», которое поставит компании автомобиля Hyundai Genesis G80 за 2,29 млн рублей. Начальная цена лота — 2,5 млн рублей. Автомобиль должен быть серого цвета с чёрным салоном, мощность двигателя — 245 л.с. В комплектации «лота» должны быть датчик дождя, датчик света, устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс, круиз-контроль с управлением на руле, система Bluetooth, комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений, а также многое другое.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2017 года исполком Казани закупил через аукцион 128 470 сладких новогодних подарков. На эти цели из бюджета города потратят чуть больше 18,467 млн рубля. Первоначальная цена лота была 32,117 млн рублей, но снизилась в процессе торгов, в результате которых контракт достался физическому лицу. Последнее обошло крупную торговую сеть Татарии — ООО «Бахетле-1».

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