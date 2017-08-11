Казанское МУП стало АО и закупает 27 тонн лимонов: странные торги

Казань, , 06:25 — REGNUM Странная госзакупка появилась на официальном сайте zakupki.gov.ru. По ней объявлен открытый запрос котировок на поставку до 31 октября 2017 года сразу 27 тонн свежих лимонов. Заказчиком выступает некое АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, единственным акционером данного АО с 31 июля 2017 года является муниципальное образование г. Казань. А полномочия учредителя осуществляет МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани». Юридический адрес АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» совпадает с адресом одноимённого МУП-а, как и фамилия руководителя. В ЕГРЮЛ отмечается, что данное АО было создано 31 июля 2017 года путём реорганизации в форме преобразования. Уставной капитал — 514 159 803 рубля.

По информации с официального сайта исполкома Казани, МУП было ранее создано для «кардинального улучшения питания учащихся в школах города Казани и составления рациона с учётом всех гигиенических требований и рекомендаций, повышения качества реализуемой готовой пищи в школьных столовых, увеличения охвата горячим питанием, бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей». Основной деятельностью нового акционерного общества является «деятельность предприятий общественного питания».

Итоги запроса котировок по лимонам должны подвести 18 августа. Максимальная стоимость запрашиваемого товара — 88 рублей за кг. Источник финансирования в документации не указан.

Победитель должен будет осуществлять поставку пять раз в неделю с момента подписания контракта и до 31 октября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги со странностями не редкость в Татарии. Несмотря на вынесенные ранее антимонопольной службой решения о нарушениях, связанных с укрупнением лотов, ГКУ «Главинвестстрой» не оставил практику формирования «сборных» разнородных лотов.

Читайте также: «Шлагбаум» к госконтрактам: фильтр для «однодневок» или малого бизнеса?