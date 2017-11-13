Новогодние подарки – детям Казани: физлицо «отбило» тендер у сети «Бахетле»

Казань, , 05:04 — REGNUM И хотя результаты торгов на закупку 128 470 сладких новогодних подарков исполкомом Казани, по условиям аукциона, должны подвести только 13 ноября, победитель определился заранее. На странице тендера им названа Ольга Воронцова, которая готова предоставить услугу почти в два раза дешевле, чем заявленная начальная цена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если первоначально услуга по приобретению новогодних подарков оценивалась в 32,117 млн рублей, то к концу торгов обе компании-заявителя снизили планку до чуть более 18 млн рублей. Потенциальный поставщик готова выполнить муниципальный контракт за 18 467 562,5 рубля, а ее конкурент ООО «Бахетле-1» — за 18 628 150 рублей. По данным ЕГРЮЛ, последнее создано в Казани 22 июля 1998 года. Учредитель и гендиректор — Муслима Латыпова. Основной вид работы ООО — деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций. Уставной капитал — 3 млн рублей. По данным с официального сайта компании «Бахетле», это крупная торговая сеть из 29 магазинов, созданная в Татарии. В компании «Бахетле» в настоящее время работают свыше 5 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «сладком» тендере заказчиком выступило МКУ «Управление образования Исполнительного комитета МО г. Казани», а оплата будет произведена из бюджета города. Предполагалось, что стоимость одного подарка будет 250 рублей, но после снижения начальной цены средние затраты на один подарок составят 143,7 рубля.

По условиям контракта, победитель должен будет в декабре поставить товар, вес одной единицы которого не должен быть меньше 600 гр. Упаковка должна быть выполнена из картона с нанесением новогоднего поздравления на русском и татарском языках. Кроме сладостей, в составе подарка предполагается магнит «Собака» с символикой столицы Татарии.

В подарке должна быть не только карамель, но и козинак, мармелад, халва, шоколадные конфеты, восточные сладости, печенье, мягкий ирис.

Напомним, новогодние подарки 2016 года обошлись бюджету в 29,6 млн рублей, но число детей было почти на 10 тыс. человек меньше.

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