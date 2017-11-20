Москва, 20 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. У большинства жителей России самый популярный способ срочного получения денег — взять в долг у близких знакомых (64% в 2017 году, 54% в 2014 году). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кредиты

Вторым по популярности способом быстрого получения денег является кредит в банке. Этот способ используют 35% граждан (32% в 2014 г.).

Число жителей России, имеющих опыт получения банковских кредитов, выросло за последние три года с 58% до 67% (в том числе 47% брали кредиты неоднократно).

57% граждан заявили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов — вдвое больше, чем в 2009 г. (26%).

При этом, по словам 86% респондентов, в ближайшие полгода они не планируют обращаться в банк за кредитом (с 2009 г. — 87%).

72% опрошенных полагают, что погашение задолженностей не вызовет у них серьезных затруднений. 22% полагают, что могут быть сложности. 4% опасаются, что не смогут выплатить кредит.

Главным средством для погашения кредита является зарплата (75%).

Опрос проведен 13−15 ноября 2017 года. В опросе приняли граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Читайте также: В России количество выданных кредитов в III кв. выросло на 8%

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому банки будут обязаны при совершении заемщиком операций по банковской карте информировать его о сумме задолженности и об остатке лимита кредитования, поддержан правительством Российской Федерации. По мнению экспертов, экономика России продолжает оставаться в сложном положении, и одним из показателей такого положения остается высокий уровень закредитованности населения.

Читайте также: Банки будут сообщать о долгах после каждой операции по карте