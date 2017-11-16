В России количество выданных кредитов в III кв. выросло на 8%

Москва, , 10:47 — REGNUM В России в III квартале 2017 года банки выдали 8,98 млн кредитов общим объемом 1,41 трлн рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Количество выданных кредитов выросло на 8%. Объемы кредитования увеличились на 29%.

По объемам выданных кредитов лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли 794,48 тыс. кредитов на сумму 235,91 млрд рублей.

На втором месте по объемам выдач — Санкт-Петербург и Ленинградская обл. — 382,32 тыс. кредитов на 83,64 млрд рублей, на третьем — Свердловская обл. — 284,82 тыс. кредитов на 45,94 млрд. рублей.

Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Татария, Башкирия, Красноярский край Ростовская, Челябинская и Самарская области.

Лидером по годовым темпам роста кредитования стала Татария, где объемы кредитования выросли на 37%, а количество новых кредитов на 13% по сравнению с III кв. 2016 г.

Самые низкие темпы роста отмечены в Ростовской области, где объемы выросли на 25% в годовом отношении, а количество новых кредитов увеличилось на 6%.

По объемам ипотечного кредитования в III квартале 2017 года в тройке лидеров оказались: Москва — 23,54 тыс. кредитов на 81,19 млрд рублей, Санкт-Петербург — 11,88 тыс. кредитов на 28,75 млрд. рублей и Свердловская область — 7,73 тыс. кредитов на 13,86 млрд рублей.

Кредиты на автомобили в январе-сентябре наиболее активно выдавались в Москве — 20,66 тыс. на 20,29 млрд рублей, Санкт-Петербурге — 10,83 тыс. кредитов на 9,16 млрд рублей и Краснодарском крае — 4,89 тыс. кредитов на 4,01 млрд рублей.

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Башкирии — 52% при росте количества новых автокредитов на 40%, Челябинской области — 45%, и в Свердловской области — 33%.

Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Нижегородской области, где годовой прирост составил 18%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, объем выданных ипотечных кредитов за 9 месяцев 2017 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года. По данным ЦБ, банками было предоставлено 700,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,3 трлн рублей.

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