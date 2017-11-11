Банки будут сообщать о долгах после каждой операции по карте

Москва, , 11:46 — REGNUM Законопроект, согласно которому банки будут обязаны при совершении заемщиком операций по банковской карте информировать его о сумме задолженности и об остатке лимита кредитования, поддержан правительством Российской Федерации. 11 ноября документ с некоторыми оговорками появился на официальном портале Правительства РФ.

«Предоставление актуальной информации о задолженности позволит заёмщику объективно оценивать своё финансовое состояние и соответствует целям снижения уровня закредитованности населения», — говорится в отзыве на законопроект.

Кроме того, отмечается в отзыве, нужно конкретизировать предмет информирования кредитором заёмщика:

«Учитывая положения части 4 статьи 9 Федерального закона «О национальной платёжной системе», в соответствии с которыми оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, а не о задолженности и об остатке лимита кредитования», — уточняется в отзыве.

Напомним, ИА REGNUM приводило 7 ноября слова кандидата экономических наук, директора информационно-анатлитического центра «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрия Данилова о том, что экономика России продолжает оставаться в сложном положении, и одним из показателей такого положения остается высокий уровень закредитованности населения.

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Такое мнение высказал эксперт, комментируя суммарный объём просроченных долгов по кредитам жителей Якутии, который достиг уже 10,8 млрд рублей по итогам трёх кварталов 2017 года.