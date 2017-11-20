Вашингтон, 20 ноября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В США подводный аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, принадлежащий военно-морским силам, начал поиски пропавшей в Атлантике аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Также будут задействованы три дрона Iver 580 UUV, сообщает пресс-служба ВМС США.

Подводная лодка «Сан-Хуан»

Bluefin 12D может работать на глубине в 1,5 километра более 30 часов со скоростью 5,6 километра в час. Срок работы Iver 580 UUV около 14 часов, глубина — 100 метров. Также в район поисков будут направлены другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.

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«Оба типа аппаратов приспособлены к оперативному развертыванию и ведению поиска на большой площади океана с помощью системы Side Scan Sonar, которая используется для создания изображения крупных участков морского дна», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября пропала связь с аргентинской подлодкой «Сан-Хуан». Она была на учениях в 432 километрах от берега, на ее борту находятся 44 члена экипажа. ВМС Аргентины сообщили 19 ноября, что получили семь сигналов длительностью от 4 до 36 секунд, они могли быть с субмарины. При этом установить связь с подлодкой не удалось.

В поисках принимают участие семь стран, в том числе США, Великобритания и Чили. С неба подлодку ищут самолеты Р-8А американских ВМС, а также самолет Р-3, принадлежащий НАСА, с магнитомером, сенсорами и инфракрасной камерой на борту.

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В настоящее время неизвестно, идет ли субмарина своим ходом или дрейфует. Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» была построена в Германии, в состав Военно-морских сил Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Ее длина — 66 метров, скорость — до 25 узлов.

Поиски подлодки ведутся в водах Южной Атлантики на расстоянии до 1 тыс. км от берега. Спасательную операцию затрудняют непогода и сильное волнение. Ранее, в 2016 году, к берегу штата Калифорния (США) прибило остов крупного круизного лайнера. СМИ предполагают, что это пропавшее двухпалубное круизное судно класса «Мария Ермолова», построенное по заказу СССР на верфях в Югославии в 1976 году.

Получив имя «Любовь Орлова», судно стало совершать рейсы. В 2000-х годах, после глубокого переоборудования, лайнер был сдан в аренду для совершения круизов-экспедиций в Антарктиду. А в 2013 году судно пропало: его буксировали на слом из Канады в Доминиканскую Республику, однако буксировочный трос оборвался, и судно, не имеющее экипажа, ушло в дрейф. С тех пор судьба его была неизвестна.

Тем не менее, вероятно, что у берегов Калифорнии нашлась все-таки не «Любовь Орлова». Видимо, это затонувший в 1937 году нефтяной танкер «Монте Карло», спущенный на воду в 1921 году и позже переоборудованный в плавучий игорный дом.

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Такой вывод позволяет сделать детальное изучение корпуса — найденный остов изготовлен с применением бетона, в то время как корпус лайнера «Любовь Орлова» преимущественно стальной.

Стенки же танкера SS Monte Carlo, с 1932 по 1937 год выполнявшего роль плавучего казино, были забетонированы для улучшения устойчивости. Судно было крупнейшим игровым кораблем, работающим у береговой линии в Калифорнии.