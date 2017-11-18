Эрдоган: Турция имеет право на предотвращение угрозы со стороны Сирии
Анкара, 18 ноября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции имеют полное право на предотвращение угрозы, исходящей с территории Сирии. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Любая сила, которая попытается атаковать ВС Турции или угрожать нашей стране, получит достойный ответ», — отметил глава государства.
По его словам, реакция Турции на ситуацию в Сирии является «совершенно естественной».
«Как же получается: Турция, имеющая 911 км границу с Сирией должна сидеть сложа руки и игнорировать угрозы с сирийской территории, — говорит Эрдоган. — Тогда как иные государства, расположенные на расстоянии 12 тыс. км от Сирии вправе вмешиваться в ситуацию в этой стране?»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совещания с руководителями региональных организаций Партии справедливости и развития в Анкаре заявил, что политика США в Сирии не способствует урегулированию проблем на территории страны.
По его словам, Вашингтон оказывал финансовую поддержку боевикам международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на территории Сирии.
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