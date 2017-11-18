Анкара, 18 ноября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции имеют полное право на предотвращение угрозы, исходящей с территории Сирии. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Любая сила, которая попытается атаковать ВС Турции или угрожать нашей стране, получит достойный ответ», — отметил глава государства.

По его словам, реакция Турции на ситуацию в Сирии является «совершенно естественной».

«Как же получается: Турция, имеющая 911 км границу с Сирией должна сидеть сложа руки и игнорировать угрозы с сирийской территории, — говорит Эрдоган. — Тогда как иные государства, расположенные на расстоянии 12 тыс. км от Сирии вправе вмешиваться в ситуацию в этой стране?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совещания с руководителями региональных организаций Партии справедливости и развития в Анкаре заявил, что политика США в Сирии не способствует урегулированию проблем на территории страны.

По его словам, Вашингтон оказывал финансовую поддержку боевикам международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на территории Сирии.

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