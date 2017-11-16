Турция готовит к отправке в Идлиб новый военный конвой

Анкара, , 16:47 — REGNUM Министерство обороны Турции направило к сирийской границе дополнительный военный конвой, 16 ноября сообщает Fars News со ссылкой на новостной канал Al-Manar.

Военный конвой позднее будет направлен в сирийскую провинцию Идлиб и западные районы Алеппо. Конвой состоит из шести бронетранспортеров и около 50 солдат.

Напомним, в настоящий момент правительственные силы Сирии продолжают операцию против боевиков «Фронта ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

В среду, 15 ноября, сирийским военным удалось взять под контроль несколько холмов, городов и небольших населенных пунктов в северо-восточной части провинции Хама.

Сирийские войска вытеснили боевиков «Фронта ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Мавила и деревни Аль-Джамилех, расположенной к северу от небольшого города Аль-Хамра.

Инженерные подразделения армии начали обезвреживать бомбы и наземные мины, установленные террористами.

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