Магас, 17 ноября, 2017, 20:26 — ИА Регнум. В Ингушетии в рамках расследования о нападении на пост ДПС в сельском поселении Яндаре задержаны пятеро местных жителей. Они подозреваются в пособничестве преступникам, совершившим покушение на сотрудников полиции. Об этом главы республики доложил глава Совета безопасности Ахмед Дзейтов, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе руководителя региона.

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По его словам, при проведении обысков в домах лиц, попавших под подозрение в помощи боевикам, были обнаружены и изъяты оружие и взрывчатые вещества. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, в настоящее время проверяется их причастность к нападению на полицейских.

Одной из основных причин того, что молодые люди встали на преступный путь, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал отсутствие родительского контроля над своими детьми. Они позволили им оступиться, отойти от норм закона и обычаев ингушей, отметил руководитель региона.

«Они допустили совершение преступлений своими детьми. Это участие в подготовке терактов, обстрелах и убийствах. И они не думают о том, что их дети совершают насилие над другими, что их сыновья оставляют чужих женщин одних с детьми, а детей — сиротами», — возмутился Евкуров.

С родственниками задержанных были проведены профилактические мероприятия, отметил Дзейтов. По словам уполномоченного по правам человека, посетившего место содержания подозреваемых, «никаких нарушений и противоправного воздействия к ним не применялось».

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на пост ДПС в Назрановском районе было совершено 5 ноября. Трое жителей республики атаковали полицейских около 17:30 в районе села Яндаре. двое бандитов были нейтрализованы, одному удалось скрыться. Во время перестрелки были ранены шестеро полицейских, один из которых скончался от полученных ранений.

Личности бандитов были установлены. Один из них — 27-летний Магомед Мурзабеков, второй — 21-летний житель Ислам Куштов. По мнению следствия, они были связаны с Магомедом Мизиевым, ликвидированным во время предыдущего нападения на тот же пост ДПС 19 октября. Тогда 20-летний преступник на машине совершил наезд на сотрудника полиции, после этого он напал на полицейских с ножом, ранив двоих из них. Ответным огнем преступник был ликвидирован.

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