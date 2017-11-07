Два нападения на пост ДПС в Яндаре связаны между собой: Евкуров

Магас, , 13:52 — REGNUM Два нападения на один и то же пост ДПС у селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии, скорее всего, связаны между собой. Кто был организатором и пособником бандитов, необходимо установить в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе главы региона.

Личности бандитов, нейтрализованных во время атаки на полицейских 5 ноября, установлены. Один из них — 27-летний Магомед Мурзабеков. Он был другом Магомеда Мизиева, ликвидированного во время предыдущего нападения 19 октября. Его односельчане считают, что покушение на сотрудников правоохранительных органов могло быть местью за убитого товарища.

В настоящее время, как пишет «Версия на Кавказе», уже установлена личность второго бандита, который взорвал пояс шахида. Им оказался 21-летний житель Ислам Куштов. По данным издания, третий боевик, который скрылся с места преступления, уже задержан. Он прятался в огороде одного из частных домовладений.

«Все заказчики и пособники должны быть выявлены в самые короткие сроки. На данный момент уже установлены личности уничтоженных преступников, которые имели связь с Магомедом Мизиевым, напавшим на этот же пост 19 октября текущего года», — заявил Евкуров.

Глава Ингушетии призвал всех, кто общался с бандитами, добровольно прийти в отделения полиции и поделиться имеющейся у них информацией, пригрозив в противном случае привлечь к ответственности за пособничество.

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В республике усилены меры безопасности. На территории Назрановского района введен режим контртеррористической операции, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета. По данным ведомства, во время инцидента, который произошел 5 ноября около 17:30 на посту ДПС в районе села Яндаре, были нейтрализованы двое бандитов. Во время перестрелки были ранены шестеро полицейских. Один из них скончался от полученных ранений.

Глава Ингушетии, отметив, что сотрудникам полиции удалось предотвратить террористический акт, назвал действия погибшего лейтенанта полиции Исраила Богатырева, героическими. Несмотря на полученные ранения, он смог ранить преступника, после чего тот совершил самоподрыв. По словам Евкурова, полицейский будет представлен к государственной награде.

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