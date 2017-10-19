В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ГИБДД

Магас, , 17:57 — REGNUM В Ингушетии двое неизвестных напали на сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел сегодня, 19 октября, около 16:00 на стационарном посту в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

В результате нападения ранены двое полицейских. Убит один из нападавших, еще один ранен и доставлен в больницу. Причины нападения устанавливаются.

По словам источника в правоохранительных органах, сначала неизвестные на автомобиле «ВАЗ-21 112» совершили наезд на инспекторов ГИБДД. При этом одному из сотрудников сломали ногу. После этого водитель машины, выскочив из нее, напал с ножом на другого инспектора.

«После ожесточенной борьбы он применил табельное оружие. От полученных ран нападавший скончался на месте», — сообщает интернет-газета «Ингушетия»

Получившие во время нападения ножевые ранения полицейские госпитализированы. Также в больнице находится и другой нападавший, который был ранен во время атаки.

Читайте также: Нападение на пост ДПС в Ингушетии: ранен полицейский

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Ингушетии был обстрелян пост дорожно-патрульной службы в городе Малгобек. При нападении был ранен один из полицейских. В ходе боестолкновения оба нападавших были уничтожены.

Еще одно нападение на сотрудников полиции было совершено в городе Малгобеке в ночь на 8 апреля. На улице Промышленной был обстрелян из автоматов автомобиль патрульного наряда ДПС. Двоих раненых полицейских спасти не удалось.

Читайте также: Напавшие на пост ДПС в Ингушетии были вооружены гранатометом и СВУ